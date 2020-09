Vivaldi-onderhandelaars testen negatief op coronavirus SPS

09 september 2020

11u22 0 De zes partijvoorzitters en medewerkers die deelnemen aan de federale onderhandelingen hebben negatief getest op het coronavirus. Dat meldt preformateur Conner Rousseau op Twitter. Ook Alexander De Croo testte negatief. Ze lieten zich testen op het virus nadat preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) dinsdag positief had getest. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die net als Lachaert preformateur is, testte eerder al negatief.

De negatieve test betekent sowieso dat de partijvoorzitters minstens 9 dagen in quarantaine gaan en alle vergaderingen via videoconferentie zullen verlopen. Volgens Rousseau zullen er voor 18 september geen fysieke vergaderingen meer plaatsvinden met de Vivaldi-onderhandelaars.

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo laat zich vrijdag en zaterdag vervangen op de bijeenkomst van de Eurogroep en de informele vergadering van de Ministers van Financiën van de Europese Unie in Berlijn. De Croo had eind vorige week een fysieke ontmoeting met Lachaert. Gisterenavond testte hij negatief op het coronavirus. In het kader van de quarantaineregels zal hij zijn activiteiten voorlopig telefonisch en via videoconferentie verderzetten. De Belgische vertegenwoordiger bij de Eurogroep zal de minister van Financiën in Berlijn vervangen.

De 6 voorzitters en medewerkers hebben negatief getest. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en volgt de geldende quarantaineregels. Intussen werken we op afstand verder aan oplossingen voor dit land. Geen fysieke vergaderingen vóór 18/9.

