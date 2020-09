Vivaldi-onderhandelaars en koning testen negatief op coronavirus: deadline van 17 september wordt niet gehaald SPS

09 september 2020

11u22 80 De zes partijvoorzitters en medewerkers die deelnemen aan de federale onderhandelingen hebben negatief getest op het coronavirus. Dat meldt preformateur Conner Rousseau (sp.a) op Twitter. Ook Alexander De Croo (Open Vld) en koning Filip testten negatief. Ze lieten zich testen op het virus nadat Egbert Lachaert (Open Vld), de andere preformateur, dinsdag positief had getest. Voor 18 september zullen er geen fysieke vergaderingen meer plaatsvinden. De zelfopgelegde deadline om een nieuwe regering te vormen, 17 september, zal dus niet gehaald kunnen worden.



Gewoon overgaan tot de orde van de dag is er niet bij. De negatieve test betekent sowieso dat de partijvoorzitters minstens 9 dagen in quarantaine gaan en alle vergaderingen via videoconferentie zullen verlopen. Volgens Rousseau zullen er voor 18 september geen fysieke vergaderingen meer plaatsvinden met de Vivaldi-onderhandelaars. En het is maar de vraag of zo’n vergaderingen via videoverbinding even efficiënt kunnen verlopen als fysieke bijeenkomsten, waar een andere dynamiek rond de tafel speelt.

Dat betekent dat er op 17 september géén nieuwe regering zal zijn. Die dag loopt het vertrouwen in de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès af. Ze had dat zes maanden geleden gekregen om slagkrachtig te kunnen optreden tegen de coronacrisis. Maar omdat quasi geen enkele partij opnieuw het vertrouwen zal geven, had de eerste minister al aangegeven dat vertrouwen niet opnieuw te zullen vragen.

17 september werd dan ook gezien als de deadline om een nieuwe regering te vormen. In de praktijk kon daar echter wat rek op zitten. Indien er een goede kans bestaat dat onderhandelende partijen tot een regering zullen komen, zou een nieuwe periode van lopende zaken bijvoorbeeld mogelijk zijn.

Geen heilige datum

In onderhandelaarskringen viel echter al te horen dat die 17 september geen heilige datum was. Het zou sowieso kort dag zijn voor de liberalen, socialisten, groenen en CD&V om dan volledig rond te zijn. In theorie is het bijvoorbeeld mogelijk dat de minderheidsregering voor even in lopende zaken gaat, indien er uitzicht is op een regering. Een andere mogelijkheid is een korte verlenging van het vertrouwen. Uit goede bron viel woensdag te horen dat over de modaliteiten daarvoor nog moet worden onderhandeld.

Vrijdag staat normaal gezien een audiëntie van de preformateurs op het Paleis gepland. De koning kan alleszins zijn agenda gewoon afwerken. Het was de bedoeling dat de preformateurs tegen dan zicht zouden hebben op een toekomstige formateur en dus premier.

In hun omgeving valt te horen dat ze niet willen vooruitlopen op de timing en dag op dag kijken wat mogelijk is. Speculeren op wat haalbaar is, doen ze niet. Afgaande op zijn tweet voelt Lachaert zich ook niet meteen kiplekker. “Vermoeidheid na intense dagen leek normaal. De koortsige futloosheid van vandaag is nog een paar andere mouwen. Ik wens het alvast niemand toe”, schrijft hij.

Eurogroep

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo laat zich vrijdag en zaterdag vervangen op de bijeenkomst van de Eurogroep en de informele vergadering van de ministers van Financiën van de Europese Unie in Berlijn. De Croo had eind vorige week een fysieke ontmoeting met Lachaert. Dinsdagavond testte hij negatief op het coronavirus. In het kader van de quarantaineregels zal hij zijn activiteiten voorlopig telefonisch en via videoconferentie voortzetten. De Belgische vertegenwoordiger bij de Eurogroep zal de minister van Financiën in Berlijn vervangen.

Ook koning Filip heeft een negatieve coronatest afgelegd. Hij liet zich testen omdat hij vorige week in contact stond met preformateur Egbert Lachaert. Omdat het een laagrisico contact was en de test vooral uit voorzichtigheid werd afgenomen, kan de koning zijn agenda gewoon hervatten.

De 6 voorzitters en medewerkers hebben negatief getest. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en volgt de geldende quarantaineregels. Intussen werken we op afstand verder aan oplossingen voor dit land. Geen fysieke vergaderingen vóór 18/9.

Snel beterschap @egbertlachaert Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

Vermoeidheid na intense dagen leek normaal. De koortsige futloosheid van vandaag is nog een paar andere mouwen. Ik wens het alvast niemand toe. 😞🤒



Bedankt voor de vele beterschapsberichten.



Hopelijk kunnen we op afzienbare tijd verder met het normale leven. #COVID19 Egbert Lachaert(@ egbertlachaert) link