Vivaldi of niet? CD&V wil vanavond de knoop doorhakken Ann De Boeck Roel Wauters

31 augustus 2020

17u00

Bron: De Morgen 0 Na het digitale partijbestuur van vanochtend roept CD&V om 20 uur vanavond een extra partijbestuur samen, dit keer fysiek. Verschillende leden bevestigen dat het de bedoeling is om knopen door te hakken. Gaat de partij onderhandelingen over Vivaldi opstarten of niet?



Deze voormiddag vergaderde het politiek bestuur van CD&V digitaal. Er werd beslist om vanavond om 20 uur opnieuw het partijbestuur samen te roepen, en dit keer fysiek. Op die manier kan er echt worden verder gediscussieerd. Op het hoofdkwartier in Brussel kunnen veertig mensen ‘coronaproof’ vergaderen.

De bedoeling is om nu echt knopen door te hakken, zo bevestigen bronnen binnen CD&V. De eerste bijeenkomst van de zeven partijvoorzitters van Vivaldi, afgelopen zondag, kon nog verkocht worden als een “infomoment”. De tweede bijeenkomst betekent echt een serieus engagement. Vanaf dan is het moeilijk voor partijvoorzitter Joachim Coens om zich nog terug te trekken uit de gesprekken. Daarom wil CD&V nu beslissen: doet ze mee aan Vivaldi of niet?



Een garantie op succes is er niet, benadrukken leden die er vanochtend bij waren. Op de digitale vergadering maakte onder meer boegbeeld Hilde Crevits haar twijfels over een Vivaldi-coalitie nog eens bekend. Zo waarschuwde Crevits dat de federale regering de Vlaamse niet mag tegenwerken. Ze liet wel alle opties open.