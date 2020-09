Vivaldi leeft nog: Bouchez gaat akkoord met krijtlijnen van preformateurs Lachaert en Rousseau TT HAA

23 september 2020

13u00

Bron: Belga 20 Vivaldi leeft nog. Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) zijn het eens over een aantal punten die de volgende regering sowieso zal aanpakken én MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft daarover zopas zijn goedkeuring gegeven, waardoor de onderhandelingen kunnen worden verdergezet. Het akkoord van Bouchez betekent ook dat hij er zich toe verbindt niet meer op deze afgeklopte zaken terug te komen. Er komt vandaag nog een plenaire vergadering met de zeven partijen. De preformateurs worden om 18u30 verwacht op het Paleis.

Lachaert en Rousseau probeerden sinds dinsdag een oplijsting te maken van die krijtlijnen voor de volgende regering. Ze zetten die stap nadat Bouchez in een interview was teruggekomen op een aantal gemaakte afspraken. Sindsdien lagen de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V op apegapen.

Na verschillende bilaterale contacten met de andere partijen is het duo klaar met dat werk. Het gaat onder meer om nieuw sociaal beleid, investeringen in de gezondheidszorg, een luik rond het institutionele, de ethische thema’s en het akkoord over de kernuitstap, zo valt te horen in onderhandelaarskringen.

Bouchez heeft zich achter die contouren geschaard en er komt nog een vergadering met de zeven partijen. Ze moeten het immers nog eens worden over een formateur of formateurs om de onderhandelingen te leiden in de laatste rechte lijn naar een nieuwe regering. Om 18.30 uur staat de audiëntie van de preformateurs bij de koning geagendeerd.



Terwijl er vorige week een sprankeltje hoop was dat ons land binnenkort opnieuw over een volwaardige federale regering zou beschikken, is het opnieuw pessimisme troef in de Wetstraat. Sinds afgelopen weekend staan de onderhandelingen tussen de zeven partijen on hold.

Aanleiding was een interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez waarin hij met nogal wat stelligheid verkondigde dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zou blijven, maar waarin de Franstalige liberaal bovendien vraagtekens plaatste bij eerder gemaakte afspraken. Het ongenoegen bij de andere partijen was groot. Het partijbureau van sp.a besliste zelfs dat de partij niet meer rond de tafel wil zitten met de MR.



Normaal gezien moesten de preformateurs maandag bij de koning hun eindverslag uitbrengen en de fakkel doorgeven aan een formateur, die dan de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zou leiden en uiteindelijk premier zou worden. In realiteit konden ze de koning enkel melden dat er een grote vertrouwensbreuk was.

De koning aanvaardde hun ontslag niet en vroeg hen het werk voort te zetten. Bovendien riep de vorst de betrokken partijen op zo spoedig mogelijk het vertrouwen te herstellen. Later op de avond gaf Rousseau aan dat er een heel sterk signaal zal nodig zijn van sommigen - lees: de MR - om dat vertrouwen recht te trekken.

Sociale perimeter

Van een signaal van Bouchez was gisteren de hele dag geen sprake, althans onvoldoende voor het sp.a-kamp. Daarop besliste het preformateursduo de contouren vast te leggen van wat een volgende regering zou moeten doen, een ‘sociale perimeter’ volgens sommigen.

Gisteren kwam eerst PS-voorzitter Paul Magnette langs bij de preformateurs voor bilateraal overleg, gevolgd door CD&V-voorzitter Joachim Coens. Intussen was ook Bouchez gepasseerd, maar hij ontmoette enkel Lachaert. Veel commentaar wilde die laatste niet kwijt na afloop van de gesprekken. “Het is positief dat er verder wordt gewerkt. Als je het vertrouwen wil herstellen, is het goed om op inhoud te werken, en dat hebben we vanavond gedaan”, aldus Lachaert.

“Niks is onmogelijk”

Deze ochtend staken preformateurs Rousseau en Lachaert opnieuw de koppen bij elkaar. Lachaert liet zich gisteren op een bepaald moment immers vervangen door zijn partijgenoot Alexander De Croo, zodat Lachaert vandaag weer de draad moest oppikken, is in kringen rond de preformateurs te horen. Wel wordt genuanceerd dat Lachaert de hele tijd aanwezig bleef bij de gesprekken.

Deze voormiddag om 10.30 uur moesten de groenen langs bij het duo voor een bilaterale meeting. Bij het binnengaan riep Groen-voorzitter Meyrem Almaci de andere partijen alvast op hun verantwoordelijkheid te nemen. De stap vooruit moet er vandaag nog komen. “Moeilijk gaat ook, niks is onmogelijk”, zei ze. De vergadering ging iets later dan gepland van start, omdat de preformateurs zich nog over de sociale perimeter zouden buigen. Inmiddels is het overleg met de groenen afgelopen en vergaderen Rousseau en Lachaert onderling verder, meldt VTM NIEUWS.

Plenaire vergadering

In de loop van de dag zouden nog andere gesprekken met de preformateurs kunnen plaatsvinden. “We houden contact met iedereen en doen wat nodig is”, luidt het. Zo is het vooral afwachten of de MR en zijn voorzitter kunnen instemmen met de sociale perimeter - als die door de andere partijen al afgeklopt wordt. Het is dus ook niet zeker of het gesprek met Bouchez onmiddellijk na het onderhoud met de groenen plaatsvindt. Als de MR-voorzitter volmondig akkoord gaat met het ontwerp, dan geldt dat als een “vertrouwenwekkend signaal”.

Afhankelijk van het resultaat van de bilaterale vergaderingen kan later vandaag ook nog een plenaire bijeenkomst plaatsvinden, dus met alle zeven partijen samen rond de tafel.

De koning gaat hun ontslag geen tweede keer weigeren

Hoe dan ook worden de twee preformateurs om 18.30 uur met hun verslag bij de koning verwacht. Als er geen doorbraak komt en ze dienen opnieuw hun ontslag in, lijkt er nagenoeg zeker een einde te komen aan de poging om een regering te vormen met sp.a, PS, Open Vld, MR, Groen, Ecolo en CD&V. “De koning gaat hun ontslag geen tweede keer weigeren”, luidt het.

Nieuwe verkiezingen?

Wat bij een mislukking? Dan zal de roep voor nieuwe verkiezingen alweer luider klinken. Dat zei ook CD&V-kopstuk Kris Peeters vanochtend op Radio 1. Een alternatief is dat het cdH de plaats inneemt van de MR. Die constellatie heeft ook een meerderheid in de Kamer.

Maar dan is het zeer de vraag of Open Vld in een regering wil stappen zonder zusterpartij MR. Dat was immers het struikelblok bij de poging van PS en N-VA van enkele weken terug om een regering op de been te brengen. Lachaert heeft al laten verstaan dat hij ontslag neemt als preformateur als deze poging mislukt. De huidige missie heeft wel betrekking op de vorming van een Vivaldi-regering met deze zeven partijen, dus met MR, en zonder cdH.

