Vivaldi-coalitie beslist pas eind 2021 over kernuitstap

29 september 2020

10u19

Bron: Belga 0 Een kernuitstap tegen uiterlijk 2025 is nog geen uitgemaakte zaak. Uit nieuwe teksten die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de Vivaldi-coalitie pas in november 2021 de knoop wil doorhakken.



De vraag moet dan worden beantwoord of de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd en de elektriciteits­prijzen onder controle zijn. Wel is nu al afgesproken dat de energiefactuur voor bedrijven of gezinnen niet mag stijgen.

Het standaardscenario is het volledig sluiten van de kerncentrales. Alles zal in het werk worden gesteld om dat mogelijk te maken, maar als dat niet lukt, worden als noodscenario twee reactoren opengehouden. "Alle maatregelen zullen genomen worden om het noodscenario te vermijden", komt expliciet in het regeerakkoord te staan.

