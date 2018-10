Vitrine van Antwerp-hooligan die maats "verklikte" met twintigtal kogels doorzeefd PLA

01 oktober 2018

09u26 0

Op de Vlaamsekaai in Antwerpen is vannacht geschoten op 'D' Architectural Concepts. De zaak staat op naam van Dennis T., een Antwerp-hooligan die gearresteerd werd voor de aanval op Beerschotbussen in Mortsel in augustus 2017. Hij werd daar echter niet voor vervolgd, omdat hij de speurders haarfijn uitlegde hoe de harde kern van Antwerp georganiseerd is. Mogelijk gaat het dan ook om vergelding.

Dennis T. ontkent - Enkel kantoren. Denk dat ik hen verlinkt heb. nooit gedaan onderzoek na Mortsel heeft vanalles naar boven gebracht ondermeer door gsm onderzoek. Niks met drugs. einde van de maand komt aanval mortsel voor. In dat kader zijn gsm uitgelezen. alle van free frights toen ook aan het licht gekomen.

Later meer