Visser bezweken na kapseizen bootje in Herk-De-Stad mvdb

22 januari 2018

17u07

Bron: Belga 1 In het Jessaziekenhuis in Hasselt is vrijdag de 64-jarige visser bezweken die op 12 januari met zijn bootje kapseisde op het Schulensmeer in Herk-De-Stad. De onfortuinlijke man uit Linter zat samen met een collega-visser in het bootje, toen het die vrijdag op het Schulensmeer rond 10.30 uur misliep.

Een hengel was in het water beland, waarna de twee vissers een poging ondernamen om het materiaal uit het water te halen. Het bootje kantelde en beide mannen kwamen in het water terecht. Ze hadden nog maar net een grotere boot omgewisseld voor een kleiner exemplaar met elektromotor. De ene visser kon zijn kameraad uit Linter tot aan de kant brengen. Mensen, die gealarmeerd waren, begonnen met reanimeren.

De hulpdiensten van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg namen de reanimatie van de man over, waarna hij in kritieke toestand naar het Jessaziekenhuis werd overgebracht. Na een week overleed de man. De uitvaartplechtigheid vindt donderdag plaats in de kerk van Orsmaal-Gussenhoven (Linter).