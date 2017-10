Vissen sterven door te snel drooggelegde parkvijver Brasschaat: aannemer in gebreke gesteld mvdb

14u28

Bron: Belga 3 rv Het gemeentebestuur van Brasschaat stelt de aannemer van werken aan de parkvijver in gebreke nadat tientallen vissen zouden zijn gestorven door werken aan de vijver, die te snel zou zijn drooggelegd.

Onderhoudswerken voor de vijver in het Park van Brasschaat staan al lang op de planning. Een externe aannemer moest een waterpartij op voorhand 'afvissen', maar er doken volgens de gemeente tientallen dode vissen op.

"Vóór de start van de slibwerken werd in augustus een eerste afvissing gedaan door een gespecialiseerd bedrijf uit Nederland. Toen werd er weinig vis afgevist. Een tweede afvissing na een eerste droogzuiging was toen al in de planning opgenomen", stelt de gemeente.

"De termijn van droogzuiging is veel korter dan ingeschat, waardoor het water veel sneller zakte dan voorzien. Normaal zou de vijver op een tweetal weken droog komen te staan. Die drooglegging gebeurde echter op slechts enkele dagen tijd waardoor een tweede afvissing helaas niet meer mogelijk was."

Het gemeentebestuur, dat het voorval ten zeerste betreurt en niet opgezet is met de aanpak, heeft naar eigen zeggen onmiddellijk contact opgenomen met de aannemer om hem te wijzen op de verantwoordelijkheden, waaronder een betere communicatie. "Het bestuur stelt ook de aannemer in gebreke die de werken voor de vijver in het Park van Brasschaat onzorgvuldig heeft aangevat", klinkt het.

De bekenploeg van de gemeente ruimt vandaag verder de dode vissen op. Het bedrijf was voorlopig niet te bereiken voor commentaar.