Visboer die aan Big Brother deelnam en knokpoeg op ex afstuurde, komt vrij onder voorwaarden HR

22 juni 2018

17u14

Bron: Belga 0 Kurt S., een vishandelaar uit Langemark, is vrijdag vrijgelaten onder voorwaarden. De man, die in 2001 deelnam aan het tv-programma Big Brother, zou in het kader van een vechtscheiding een knokploeg op zijn ex-vrouw hebben afgestuurd.

In april liet de raadkamer hem al vrij onder voorwaarden, maar toen tekende het parket beroep aan. Vrijdag verscheen S. opnieuw voor de raadkamer. Deze keer tekende het parket geen beroep aan tegen zijn vrijlating. Begin dit jaar zou de vishandelaar twee zware jongens op zijn ex-vrouw Lies G. afgestuurd hebben. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en gewurgd en gebeurde dat in opdracht en met medeweten van haar ex. Onder de ogen van hun 12-jarige dochter.

Het paar baatte samen een viswinkel uit in het centrum van Langemark, maar zou al een hele tijd apart geleefd hebben. Na de scheiding wou S. een deel van de erfenis van zijn moeder terugkrijgen. Het zou gaan om een bedrag van 500.000 euro. Naar verluidt liet Kurt dat bedrag in het gezamenlijk huwelijksvermogen onderbrengen, maar vroeg Lies G. kort nadien de echtscheiding aan. Daarop zou hij een knokploeg op haar hebben afgestuurd.

Kurt S. nam in 2001 deel aan het reality tv-programma 'Big Brother'.