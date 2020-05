Viroloog Van Ranst: “Fitnesscentra en zaalsporten wellicht niet bij eerstvolgende versoepeling” HR

11 mei 2020

21u00

Bron: VRT 24 Viroloog Marc Van Ranst komt met slecht nieuws voor fitnesscentra en iedereen die aan zaalsport doet. “Binnenactiviteiten van sport zullen waarschijnlijk niet behoren tot de eerste lichting van dingen die zullen kunnen gebeuren”, zegt de viroloog.

Woensdag is er opnieuw een Nationale Veiligheidsraad waarop mogelijk een aantal coronamaatregelen versoepeld zal worden. In het VRT-journaal blikte de viroloog even vooruit, maar beoefenaars van indoor sport moeten niet te veel hoop koesteren. “Binnenactiviteiten van sport behoren wellicht niet tot de eerstvolgende lichting van dingen die zullen kunnen gebeuren”, zegt Van Ranst.

De kans is dus heel klein dat een opening op 18 mei van indoor sportactiviteiten nog tot de mogelijkheden behoort. Toch sluit Van Ranst het niet helemaal uit. “Daar wordt nog over gedebatteerd”, klonk het.

