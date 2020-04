Viroloog Van Gucht: "Rol van het weer bij coronavirus is nog onbekend” avh

08 april 2020

12u08 16 Nu de zon erdoor komt en het kwik boven de 20 graden stijgt, groeit de hoop dat de warmte het coronavirus kan tegenhouden. Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen, zo luidde het vanochtend op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Het is inderdaad zo dat vele respiratoire virussen zich minder makkelijk verspreiden bij mooi weer”, zei viroloog Steven Van Gucht. “Maar het is niet zeker dat dit ook zo is bij dit virus.”

Wat betekent het warme weer voor de verspreiding van het coronavirus? De eerste studies brengen goed en slecht nieuws. Op het eerste gezicht lijkt het virus zich niet veel aan te trekken van het weer, want het duikt overal op: van het ijskoude binnenland van Mongolië (-25°C) tot het warme Singapore (27°C). En toch lijken de zwaarste uitbraken zich te situeren in ietwat koelere gebieden.

Hard bewijs voor de correlatie tussen Covid-19 en het klimaat is er vooralsnog niet. Daarvoor staat het onderzoek nog te veel in de kinderschoenen en weten we nog niet genoeg over het nieuwe virus. Volgens Van Gucht blijven de beste manieren om de verspreiding tegen te gaan dan ook dezelfde: was je handen en hou afstand. "Die gedragingen werken zeker wél", aldus Van Gucht.

Lees ook:

OVERZICHT. Voor het eerst daling aantal patiënten in ziekenhuis: “Samen krijgen we deze duivel terug in zijn kot”

In uw huis is het coronavirus venijnig. In het rusthuis een sluipmoordenaar (+)

Meer over Steven Van Gucht