Viroloog Van Gucht herhaalt symptomen van Covid-19 en waarschuwt: “Er circuleert nu geen griepvirus. Kans dat uw symptomen te wijten zijn aan coronavirus, is dus reëel” ADN

12 oktober 2020

13u00

Bron: Crisiscentrum 148 Voor de goede orde lijst viroloog Steven Van Gucht de meest typische symptomen van Covid op, en de combinaties van symptomen die de alarmbel moeten doen afgaan. De viroloog legt ook uit dat er momenteel géén griep circuleert en dat er ook mensen zijn die wel besmet zijn, maar geen enkel symptoom vertonen. “ Dit maakt dat het virus zeer geniepig kan verspreiden”, zei hij op de persconferentie van het Crisiscentrum maandag. Een snotneus, kriebelhoestje, hoofdpijn: op een moment dat ons land met een zorgwekkende stijging van de coronacijfers kampt, kan dat voor stress zorgen. Heb ik een verkoudheid, griep, Covid-19, iets anders? En moet ik nu in isolatie?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Typische symptomen voor Covid-19: 1 symptoom = thuis blijven

“Bepaalde symptomen zijn heel typisch” voor Covid-19, vangt Van Gucht aan. “Wanneer zij optreden, moet u onmiddellijk aan Covid denken. Wanneer u één van deze symptomen hebt, blijft u thuis en moet u uw huisarts raadplegen.”

Het gaat concreet om:



• Plots verlies van geur en smaak: Van Gucht legt uit dat dit een heel typisch symptoom is voor Covid, maar het komt niet altijd voor. “Het is vaak één van de eerste symptomen die men ontwikkelt. Als men bijvoorbeeld ‘s morgens opstaat en men ruikt plots zijn koffie niet meer, dan kan dat wijzen op het begin van Covid.” Dit symptoom komt vaker voor bij jongeren dan bij ouderen.



• Hoest: Ook hoest is een typisch symptoom. “Vaak een hoest die plots opkomt”, stelt de viroloog. “En vaak gaat het ook om een droge hoest en dus geen slijmerige hoest.”

• Kortademigheid, moeilijkheden bij ademhalen

• Plotse pijn op de borst

(Lees verder onder de foto)

Minder specifieke symptomen: minstens 2 symptomen = thuis blijven

“Er zijn ook andere symptomen die kunnen wijzen op Covid, maar die wat minder specifiek zijn”, vervolgt de viroloog. “In dat geval moet u een combinatie van minstens twee symptomen hebben vooraleer u alarm slaat.”

Het gaat onder meer om:

• Koorts: “Koorts kan wijzen op Covid, maar komt ook voor bij heel wat andere aandoeningen”, stelt Van Gucht. Het is dus niet noodzakelijk een typisch symptoom voor Covid, maar wel een symptoom waarbij u ook meteen thuisblijft en onmiddellijk uw huisarts contacteert.”

• Algemeen griepachtig gevoel/slecht gevoel

• Plots opzetten van spierpijn of spierzwakte

• Plotse zware, algemene vermoeidheid

• Gebrek aan eetlust

• Hoofdpijn

• Diarree

• Keelpijn

• Een snotneus

Hebt u twee of meer van deze symptomen? Blijf thuis en raadpleeg uw arts om een test aan te vragen. “Bijvoorbeeld, wanneer u een snotneus heeft met keelpijn, of als u plotse vermoeidheid hebt samen met keelpijn, dan is dat reden om toch ongerust te zijn”, stelt Van Gucht. “Wanneer het gaat om één van deze symptomen, zoals bijvoorbeeld enkel en alleen een snotneus of enkel wat keelpijn of hoofdpijn, dan is het weinig waarschijnlijk dat het om Covid gaat. Een snotneus zonder andere symptomen is meestal geen teken van Covid.”

En ook:

Bij oudere mensen kunnen de symptomen zich uiten door plotse verwardheid of een plotse val, zo gaat de viroloog verder. En bij mensen die al longklachten hebben, kan een plotse verergering van de symptomen ook wijzen op Covid. “We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die lijden aan een chronische hoest, aan chronische astma, COPD, ...”

“Op dit moment circuleert er geen griepvirus en weinig andere virussen. De kans dat uw symptomen te wijten zijn aan het coronavirus, is dus reëel Viroloog Steven Van Gucht.

Geen griepvirus momenteel

De symptomen van Covid-19 lijken heel vaak heel goed op die van een verkoudheid of een griep. “U moet er dus wel degelijk mee rekening houden dat die verkoudheid of dat grieperig gevoel mogelijk te wijten is aan Covid”, aldus Van Gucht. Waarna hij toevoegt: “Op dit moment circuleert er geen griepvirus, en weinig andere virussen. De kans dat uw symptomen te wijten zijn aan het coronavirus, is dus reëel.”

(Lees verder onder de foto)

‘Streng zijn’

“Blijf thuis bij symptomen, vermijd contact met uw huisgenoten en contacteer uw huisarts om u te laten testen. Ter herinnering, u blijft ongeveer zeven dagen besmettelijk na het begin van de symptomen. Indien u in deze periode alle dichte contacten kan vermijden, krijgt het virus geen kans om verder te verspreiden”, benadrukt de viroloog. “Wees even streng voor uzelf. Zo kan u uw geliefden behoeden voor een besmetting met mogelijk verregaande gevolgen.”

Kinderen jonger dan 6 jaar ontwikkelen minder vaak symptomen van Covid en ze worden er zelden erg ziek van. “Zij moeten enkel getest worden indien ze ernstige symptomen ontwikkelen die een ziekenhuisopname vragen, of wanneer ze in contact komen met een familielid met een verhoogd risico”, klinkt het nog.

Daarenboven is het zo dat zo’n 30 tot 40 procent van de mensen de besmetting kunnen ontwikkelen zonder enig symptoom. Dit maakt dat het virus zeer geniepig kan verspreiden

Geen symptomen

“Hou er verder ook rekening mee dat er ook mensen zonder symptomen het virus kunnen verspeiden”, stelt Van Gucht tot slot. “Mensen zijn immers besmettelijk twee tot drie dagen voor het optreden van de eerste symptomen. Daarenboven is het zo dat zo’n 30 tot 40 procent van de mensen de besmetting kunnen ontwikkelen zonder enig symptoom. Dit maakt dat het virus zeer geniepig kan verspreiden”

Volgens Van Gucht moeten we ons daarom allemaal “gedragen alsof we potentieel besmettelijk zijn, ook al voelen we ons kiplekker”. “Denk hier in het bijzonder aan als je in de buurt bent van mensen met een zwakke gezondheid of van hogere leeftijd.”

Lees ook:

Zo overrompelde coronavirus in anderhalve maand tijd ons land

Roep om bijkomende maatregelen klinkt steeds luider: “In laatste fase voor lockdown”(+)

Zelfs in Duitsland stijgen besmettingen snel. Corona raast door Europa. Wat is er aan de hand? (+)