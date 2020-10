Viroloog Van Gucht geeft tips om thuis gasten te ontvangen: “Naast wijn en water hoort nu ook handgel op tafel te staan” TTR

07 oktober 2020

10u46 34 Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum gaf viroloog Steven Van Gucht vandaag tips om op een veilige manier thuis gasten te ontvangen. “Naast de fles wijn en de fles water hoort nu ook handgel te staan”, klinkt het onder meer.

Tussen 27 september en 3 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.466 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, een stijging met 57 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Ook in de ziekenhuizen zet de stijging zich door met gisteren voor de eerste keer sinds mei weer meer dan 100 nieuwe opnames. Het aantal dagelijkse doden is op een week tijd zelfs bijna verdriedubbeld.

“De afgelopen dagen stellen we een snellere versnelling vast bij het aantal besmettingen. We zien stijgingen bij alle leeftijdsgroepen en over het hele grondgebied. De sterkste stijging bevindt zich in Brussel en Wallonië, met uitschieters in Luxemburg en Namen”, zegt Steven Van Gucht. “Het is mogelijk dat een deel van besmettingen heeft plaatsgevonden in de universiteitssteden. Die komen terecht op de officiële woonplaats van de student. Het is niet daadwerkelijk dat de besmettingen in die provincies hebben plaatsgevonden”, luidt het.

Tips om thuis gasten te ontvangen

Na informatie over de coronacijfers gaat Van Gucht verder met tips om thuis mensen te ontvangen. “We moeten onze dichte contacten beperken tot drie personen. Het gaat om de mensen naast wie u mag zitten zonder afstand te bewaren. Het is ook mogelijk om vier bezoekers thuis te ontvangen. Met hen moet u voldoende afstand bewaren. We willen tips geven om dit op een coronaveilige manier te organiseren.”

- “Het is van belang om dezelfde regels toe te passen die ook in restaurants gelden”, luidt het. “Maak op voorhand een goede planning en afspraken met uw gasten. U kan uw huisregels ook op uw uitnodiging vermelden. Goede afspraken maken goede vrienden. Herinner uw gasten eraan dat ze thuis moeten blijven wanneer ze zich ziek voelen of wanneer ze een hoogrisicocontact hebben gehad. Herinner hen er ook aan dat ze hun mondmasker niet mogen vergeten.”

- Bij ontvangst draagt iedereen een mondmasker. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Geef geen hand, kus of knuffel aan elkaar, maar geef een elleboog of een voet. Een buiging kan ook elegant zijn. Iedereen doet best zijn eigen jas uit. Ga vervolgens als gast naar de voor u toegewezen plaats en hang niet rond in de gang”, aldus Van Gucht.

- “Geef elke gast een vaste zitplaats. Zorg dat er 1,5 meter afstand is tussen uw gasten. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden of dezelfde bubbel van dichte contacten. Zet uw masker pas af wanneer u neerzit op uw plaats. Stop het mondmasker weg in een doos of envelop. De gastheer kan dit voorzien. Laat het masker zeker niet rondslingeren op de tafel.”

- “Ontsmet uw handen wanneer u uw masker heeft afgenomen. Voorzie ook handgel bij de zitplaatsen. Naast de fles wijn en fles water hoort nu ook handgel te staan. U kan dit ook voorzien in de inkomruimte en de toiletruimte.”

- “Betreffende de bediening. Draag best een mondmasker zoals in het restaurant. Als gast blijft u best zo veel mogelijk op uw plaats zitten. Help dus ook niet mee bij het afruimen.”

- “Voorzie geen gemeenschappelijke schotels zoals chips en andere snacks, maar voorzie voor elke gast een apart bordje. Markeer de glazen zodat iedereen gemakkelijk zijn/haar glas kan herkennen. Voorzie dus geen eten in buffetvorm en bedien uw gasten apart.”

- “Voorzie wegwerpservetten in plaats van stoffen servetten. Stoffen servetten kunnen wel, maar moeten nadien gewassen worden op minimum 60 graden.”

- “Zorg ervoor dat er niet teveel omgevingsgeluid is, zodat de gasten niet te luid hoeven te praten. Speel dus geen luide muziek af. We produceren meer druppels als we luid praten, waardoor het risico op besmetting verhoogt.”

- “Betreffende het toiletgebruik. Zet uw mondmasker terug op wanneer u naar het toilet gaat. Zorg voor een goed gevuld zeeppompje of handgel in de toiletruimte. Voorzie eventueel ook wegwerphanddoeken. Laat het toiletdeksel naar beneden bij het doorspoelen en voorzie een goede verluchting van de toiletruimte.”

- “Het is nog altijd beter om mensen buiten in plaats van binnen te ontvangen. Tijdens koude temperaturen is dit natuurlijk lastig. Het is dan ook belangrijk om binnenruimtes goed te verluchten.”

- “Tot slot, wees sociaal. We kunnen elkaar bezoeken, maar doe het op een veilige manier. Bewaar afstand en draag een mondmasker. Zo kunnen we er toch een warme, gezellige en gezonde winter van maken”, besluit Van Gucht.

