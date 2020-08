Viroloog Steven Van Gucht: “Virus circuleert opnieuw intens op ons grondgebied” ADN

03 augustus 2020

11u48

Bron: Belga, ANP, VTM NIEUWS 38 Al dertien gemeenten tellen meer dan 1 op 1.000 besmette personen in de voorbije week. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. Het virus is niet alleen in Antwerpen een probleem, benadrukte hij ook.



Net als in veel andere gebieden in Europa is sinds half juli sprake van een tweede golf besmettingen in ons land, zei Van Gucht, die na een vakantie weer het woord voert op de persconferenties over het coronavirus. "We kunnen zeggen dat het virus opnieuw intens circuleert op ons grondgebied", sprak de viroloog. De cijfers blijven stijgen. Ook die in de ziekenhuizen.

Verdubbeling op intensieve

In heel België werden afgelopen week concreet dagelijks gemiddeld 491 nieuwe besmettingsgevallen opgetekend, een stijging van 68 procent vergeleken met de voorgaande week. Afgelopen donderdag waren het er 591. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt op gemiddeld 24 per dag. Van de nu 271 coronapatiënten in het ziekenhuis, liggen er 58 op de afdeling intensieve zorgen. Dat is een verdubbeling sinds half juli.

Dichtbevolkte steden

Het virus is niet alleen in Antwerpen een probleem, benadrukte Van Gucht. "We zien stijgingen op verschillende plaatsen in bijna alle provincies, voornamelijk in dichtbevolkte steden en wijken met lagere socio-economische status."

Andere leeftijdsgroepen

De meeste besmettingen worden volgens de viroloog nog steeds vastgesteld bij twintigers en dertigers, maar de cijfers stijgen ook bij andere leeftijdsgroepen.

Van Gucht heeft er vertrouwen in “dat we deze nieuwe golf onder controle kunnen krijgen”, als mensen zich houden aan de regel van maximaal vijf vaste contacten en in isolatie gaan als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Hij riep in het bijzonder jongeren op zich aan de regels te houden. Volgens hem voelen velen van hen zich “niet betrokken bij het probleem”, terwijl juist deze groep nu vaker een besmetting oploopt. “We moeten samenwerken, de crisis is heel reëel”, klonk het.

Meer tests, dus meer besmettingen?

Van Gucht legde ook uit dat het verhoogde aantal testen geen verklaring kan zijn voor de stijging in het aantal besmettingen. "We doen gemiddeld 20.000 testen per dag. Globaal is er een stijging van 20 procent in het aantal uitgevoerde testen, terwijl het aantal positieve gevallen met 68 procent stijgt.”



Wanneer zien we effect van maatregelen?

Aan VTM NIEUWS legde de viroloog dan weer uit dat het normaal is dat we in de cijfers nog geen effect zien van de striktere maatregelen die zijn ingevoerd. “We hebben dat ook gezien tijdens de eerste golf. Het vraagt enkele weken tijd vooraleer je een kentering in de cijfers kan verwachten. Binnen een week, twee weken... Het is moeilijk te zeggen. Maar zeker nog niet de komende dagen.”

Lokaal strengere maatregelen voor bijvoorbeeld Brussel, zoals in de provincie Antwerpen, is “een goed idee”, aldus nog Van Gucht. “Het is belangrijk om niet te wachten tot de cijfers de hoogte ingaan, maar daarvoor al strenge maatregelen in het leven te roepen. Dan gaan die een veel groter effect hebben. Ik zou zeggen: niet wachten op een verdere stijging, maar zo snel mogelijk ingrijpen.”

Vakantie nog verantwoord?

Volgens de expert kan op vakantie gaan, ondanks de stijgende cijfers op verschillende plaatsen, nog verantwoord zijn. “Het is wel heel belangrijk om te beseffen dat als we op vakantie gaan naar het buitenland, er altijd een risico is dat een zone oranje of rood kan kleuren en dat er consequenties zijn bij terugkeer. Als we dat risico niet aanvaarden, dan moeten we thuisblijven. Dat is lastig, maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Hittegolf op komst

Over de nakende hittegolf die ons te wachten staat, liet hij het volgende optekenen: “Het is een beetje een ongelukkige combinatie, COVID-19 en hitte. We worden gevraagd om maskers te dragen, maar wanneer het zo heet is, is dat onaangenaam. We hebben nood om vrij te kunnen ademen als het heel warm is, om te kunnen afkoelen. Bovendien gaan mensen meer binnenzitten in de koelte dan buiten te komen.”

Maximaal telewerken

Crisiscentrum-woordvoerder Yves Stevens riep tijdens de persconferentie tot slot op om opnieuw maximaal aan telewerk te doen. Dat is sterk aanbevolen, en in Antwerpen zelfs verplicht als het kan. “In maart, april en mei werd heel veel van thuis uit gewerkt. Als dit toen kon, kan dat nu ook”, aldus Stevens. “Uiteraard is het niet mogelijk voor alle sectoren. DOm het werk veilig te laten verlopen waar telewerk niet mogelijk is, zijn er gidsen opgemaakt met maatregelen.”

