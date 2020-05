Viroloog Steven Van Gucht: “Plotse spierpijn, hevige vermoeidheid en reuk- en smaakverlies zijn allereerste symptomen van Covid-19" HLA

04 mei 2020

20u08

Bron: VTM Nieuws 50 Uit een nieuwe Nederlandse studie blijkt dat smaak- en reukverlies de allereerste en meest opvallende symptomen van Covid-19 zijn, nog voor er sprake is van hoesten en/of koorts. Ook plotse spierpijn of hevige vermoeidheid kunnen vroege symptomen zijn van een coronabesmetting, legt viroloog Steven Van Gucht uit in VTM Nieuws.



Extreme vermoeidheid, plotse spierpijn en het plots verliezen van geur of smaak lijken indicatief te zijn voor het begin van Covid-19, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “Als je ‘s ochtends je koffie niet meer kan smaken of ruiken, is dat geen goed teken” aldus Van Gucht. Volgens de viroloog kan iedereen die dergelijke symptomen waarneemt, best bellen naar de huisarts. “De huisarts kan dan beoordelen of het nodig is om te testen”, vult Van Gucht uit.

Ook neuroloog Chris van der Linden, die zelf besmet raakte met het coronavirus, verloor zijn reuk- en smaakvermogen: “Bij de lunch merkte ik dat ik geen smaak of reuk meer had”, getuigt de arts. “Dat was heel bizar, het was totaal afwezig”. Van der Linden maakte zelf een lichte vorm van de ziekte door, al is zijn smaak- en geurvermogen naar eigen zeggen nog niet helemaal terug op pijl. De neuroloog verwacht dat heel wat mensen die deze symptomen hebben waargenomen, het virus overgedragen hebben zonder dat ze zelf wisten dat ze besmettelijk waren.

Testcapaciteit

Wie dergelijke vroege symptomen opmerkt, kan zich dus best laten testen, klinkt het. “We kunnen testen”, stelt Van Gucht gerust. Intussen is de dagelijkse testcapaciteit namelijk opgetrokken tot 25.000 tests per dag, en is het de bedoeling iedereen met symptomen te testen op het nieuwe coronavirus. Van Gucht verwacht aanvankelijk nog een aantal kinderziektes met de nieuwe procedure, maar verwacht op korte termijn ten volle gebruik te kunnen maken van de volwaardige testcapaciteit: “De capaciteit is er, al zal het systeem de komende dagen nog ten volle opgestart moeten worden".

Herbekijk hier het volledige gesprek met viroloog Steven Van Gucht in VTM Nieuws:



