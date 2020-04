Viroloog Steven Van Gucht: “Piek is mogelijk al voorbij” Redactie

09 april 2020

19u38

Er liggen nu zowat 400 coronapatienten minder in het ziekenhuis dan begin deze week. En daarom durft één van de virologen nu eindelijk het grote woord uitspreken: het is mogelijk dat we de piek hebben gehad. Steven Van Gucht licht toe in VTM NIEUWS.