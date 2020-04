Viroloog Steven Van Gucht: “Piek in aantal overlijdens lijkt achter ons te liggen” KVDS

22 april 2020

11u10 62 De piek in het aantal overlijdens door het nieuwe coronavirus lijkt achter ons te liggen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de dagelijkse briefing over het virus.



De voorbije 24 uur werden in ons land 266 nieuwe overlijdens gerapporteerd als gevolg van het coronavirus. Het gaat om 87 overlijdens in de ziekenhuizen - allemaal bevestigde gevallen - en 178 in de woonzorgcentra. In die woonzorgcentra is 13 procent van de besmettingen bevestigd. Het totale dodental loopt daarmee op tot 6.262.

Piek

“Ondanks het feit dat we nog altijd veel overlijdens gerapporteerd krijgen, lijkt de piek achter ons te liggen", aldus Van Gucht. Die piek tekende zich af rond 12 april.



Het teruglopen van het aantal overlijdens is zowel merkbaar in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra, benadrukt de viroloog. Heel wat van de overlijdens dateren bovendien van enkele dagen tot een week geleden en dat is “goed nieuws” volgens Van Gucht.



