Viroloog Steven Van Gucht: “Ik draag geen mondmasker in supermarkt” ES

02 mei 2020

14u38

Bron: VTM NIEUWS, De Morgen 0 Mondmaskers worden straks verplicht op scholen en op het openbaar vervoer. Op andere drukke plaatsen worden ze sterk aanbevolen. Viroloog Steven Van Gucht zegt zelf geen mondmasker te dragen wanneer hij naar de supermarkt gaat. Dat zei hij in een interview aan De Morgen. “Elkaar kruisen zonder mondmasker houdt relatief weinig risico in op besmetting.”



Wanneer we andere mensen even kruisen op straat of in de supermarkt is er heel weinig risico om besmet te geraken, verklaart Van Gucht in VTM NIEUWS. Een praatje slaan met iemand daarentegen is al wat riskanter. “Er bestaan contacten met een hoog risico en contacten met een laag risico”, legt van Gucht uit. “Er bestaat een hoog risico wanneer iemand een vijftiental minuten in het gezelschap van iemand anders vertoeft, op een afstand korter dan anderhalve meter. Als men elkaar gewoon kruist, is er heel weinig risico op besmetting.”

Mondmaskers zullen “een beetje helpen”

Eerder deze week zei Van Gucht in VTM NIEUWS dat mondmaskers “een beetje zullen helpen”. Daarbij verwijst de viroloog vooral naar het openbaar vervoer, waar er eerder een groot risico op besmetting is. “We verwachten daar veel meer volk, en daar kan een afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd worden. Het is ook een gesloten omgeving, en dus hebben maskers daar hun plaats, daar kunnen ze een verschil maken. In sommige kleine winkels misschien ook, maar daar lijkt het risico mij kleiner”, zei Van Gucht aan De Morgen.

Verder benadrukt Van Gucht in het interview aan De Morgen dat het dragen van een mondmasker maar een onderdeel uitmaakt van het pakket aan voorzorgsmaatregelen. “Maximaal afstand houden en goede hygiëne blijven essentieel.” Daarnaast zouden mondmaskers volgens de viroloog ook potentiële neveneffecten hebben. “Als mensen denken dat ze beschermd zijn, nemen ze misschien meer risico’s. Of misschien denken mensen die wat koortsig of hoesterig zijn, dat ze met een masker toch naar de winkel kunnen. Wat absoluut niet zo is. Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven.”

