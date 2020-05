Viroloog Steven Van Gucht: “Hete zomer in combinatie met coronavirus zal uitdagingen met zich meebrengen” JOBR

29 mei 2020

12u00 42 Tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de corona-epidemie vrijdag, waarschuwde viroloog Steven Van Gucht voor enkele uitdagingen waar we komende zomer mee te maken zouden kunnen krijgen. “De kans is namelijk groot dat we deze zomer meerdere hittegolven te verwerken zullen krijgen”, vertelde hij. “Dit kan gevolgen met zich meebrengen voor risicopatiënten voor Covid-19 en zal het werk van bijvoorbeeld gezondheidswerkers bemoeilijken.”



“Heel wat weerdiensten voorspellen dit jaar een warme en droge zomer in Europa”, vertelt Van Gucht. “Er zullen dus heel waarschijnlijk enkele hittegolven op ons afkomen. “Deze kunnen intens zijn en lang aanhouden. Dat zal in combinatie met het coronavirus enkele uitdagingen met zich meebrengen.”

Risicopersonen

“Risicopatiënten voor een hitteslag of oververhitting zijn vaak dezelfde risicopersonen voor complicaties bij een Covid-19-besmetting”, gaat de viroloog verder. “We denken dan vooral aan ouderen, mensen met chronische aandoeningen of mensen met obesitas.” Het is volgens Van Gucht zeer belangrijk om komende zomer zeer waakzaam te zijn, zeker voor deze risicogevallen. “Hitteslag of oververhitting kan u merken aan het stijgen van de lichaamstemperatuur, versnelde ademhaling, rode huid, braken, misselijkheid. Mensen kunnen ook verward worden, flauwvallen, het bewustzijn verliezen”, legt de viroloog uit.

Voor gezondheidswerkers zal het tijdens hittegolven niet makkelijk zijn om mondmaskers te dragen. Steven Van Gucht

Van Gucht raadt aan om vooral thuis te blijven tijdens de warme uren van de dag en uw huis zo koel mogelijk te houden. “Blijf daarnaast zeker gehydrateerd en vermijd alcohol of cafeïne. Het is ook aangeraden om de schaduw op te zoeken, maar doe dit niet in groep en vermijd samenscholingen. Want dat is weer niet aan te raden als we denken aan de verspreiding van Covid-19.” Van Gucht denkt ook aan gezondheidswerkers en anderen die aan de slag gaan tijdens hete periodes. “Voor hen zal het niet makkelijk zijn om bijvoorbeeld mondmaskers te dragen in zulke periodes”, vertelt hij.

Meer info over hittegolven en welke maatregelen we kunnen nemen, is te vinden op de website warmedagen.be.

