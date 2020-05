Viroloog Steven Van Gucht: “Epidemie verloopt voorlopig via meest gunstige scenario, maar dat kan snel veranderen” KVDS

29 mei 2020

11u55 0 De uitbraak en het intomen van het nieuwe coronavirus in ons land verloopt momenteel via het meest gunstige scenario. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de briefing over de meest recente coronacijfers. Hij waarschuwt echter ook dat het snel kan veranderen.

Volgens Van Gucht houden de experts rekening met een drietal scenario’s. “Dat de cijfers omhoog gaan en er heropflakkeringen komen van het virus, dat er een stabilisatie van de cijfers is of dat er sprake is van een verdere daling.”

Traag maar consistent

Momenteel is dat laatste het geval: er is een trage maar consistente daling merkbaar voor zowat alle parameters die de experts opvolgen. “Dat is voorlopig dus het meest gunstige scenario”, gaat hij verder. “Het is evenwel niet gezegd dat het zo zal blijven. De coronamaatregelen worden meer en meer versoepeld en de heropstart verloopt geleidelijk. Mensen veranderen niet zomaar meteen hun gedrag. Het is dus mogelijk dat de evolutie van de epidemie nog zal veranderen in de toekomst.”





De coronacijfers waren vandaag overigens positief. Er werden de afgelopen 24 uur 212 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er minder dan gisteren (257). Er werden 27 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, tegenover 47 gisteren. De totale bezetting in de ziekenhuizen daalde verder tot onder de 1.000: er zijn nu nog 937 bedden bezet. De daling zet zich ook verder op intensieve zorgen: daar worden nog 187 mensen verzorgd, tegenover 205 gisteren. Er werden ook 42 nieuwe overlijdens gerapporteerd (gisteren 31).

Lees ook: OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames blijft dalen en zakte voorbije week met 6 procent per dag

Bekijk ook:

Steven Van Gucht over aankomende zomer



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.