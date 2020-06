Viroloog Steven Van Gucht: “Eerste grote brand is geblust, maar hout smeult nog na” KVDS TT

05 juni 2020

12u42

Bron: Belga 18 Viroloog Steven Van Gucht heeft op de wekelijkse persbriefing over het coronavirus opnieuw in sprekende bewoording een beeld geschetst van de situatie in ons land. “ We kunnen zeggen dat we de eerste grote brand hebben geblust, maar het hout is nog aan het nasmeulen”, klonk het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Eén verkeerde wind en het vuur kan weer in volle kracht opflakkeren”, ging hij verder. “We moeten dus waakzaam blijven. De brandweer staat klaar. De situatie is voor een deel wel onder controle, maar het virus circuleert nog steeds en er is niet veel nodig om het weer te laten opflakkeren.”

Goede richting

De verschillende indicatoren evolueren nog altijd in de goede richting, aldus de viroloog. De trends zijn nu al zeven weken aan het dalen en de laatste tijd is die daling vrij uitgesproken.



Van Gucht vergeleek daarvoor de cijfers van de week van 18 mei met die van 25 mei. Het aantal nieuwe infecties is in die periode gedaald met 29 procent, van 1.480 tot 1.058. Daarnaast daalde het percentage positieve testen sterk. Tijdens de piek van de epidemie was 30 procent positief, nu zitten we onder de 2 procent. En ook de nieuwe ziekenhuisopnames daalden met 29 procent, van 334 naar 245. In diezelfde periode daalde ook het aantal patiënten op intensieve zorgen met 35 procent en ook het aantal nieuwe overlijdens daalde met 31 procent, van 222 in de week van 18 mei naar 154 in de week van 25 mei.



“Deze evolutie geeft aan dat het virus de afgelopen weken sterk is teruggedrongen dankzij de inzet van ons allemaal. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de Veiligheidsraad een belangrijk aantal versoepelingen heeft kunnen aankondigen”, zegt Van Gucht. “We krijgen binnenkort heel wat meer vrijheid. De verantwoordelijkheid om het virus in te perken ligt nu veel meer bij ons als burger, als uitbater van een zaak, als organisator, als economische sector, en minder bij de overheid.”

Nog niet verdwenen

De viroloog wijst er wel op dat het virus nog niet verdwenen is en het nog steeds even gevaarlijk en even besmettelijk is als voorheen. “Geniet van uw vrijheid, maar blijf de basisregels respecteren”, aldus Van Gucht. “Hou afstand, draag een masker op drukke plaatsen, zorg voor een goede handhygiëne, hou uw contacten beperkt en overzichtelijk, en bescherm en draag zorg voor mensen in risicogroepen. Dan kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.”

De woordvoerder drukt er ook op dat er opnieuw ingegrepen kan worden en dat maatregelen opnieuw kunnen worden verstrengd als dat nodig is. “We moeten blijven opletten.”

Lees ook: OVERZICHT. 140 nieuwe besmettingen met het coronavirus, daling in ziekenhuizen zet zich verder