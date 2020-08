Viroloog Steven Van Gucht: “Een test is geen vervanging voor quarantaine” HLA

31 augustus 2020

10u50 16 Tussen 21 en 27 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat is een daling van 14 procent in vergelijking met de week voordien. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal dagelijkse overlijdens blijft dalen. Tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum benadrukte viroloog Steven Van Gucht het belang van thuisquarantaine: “Een negatieve test is geen garantie dat u geen drager bent van het virus”.



Wie een hoogrisicocontact heeft gehad, of terugkomt uit een rode zone, moet 14 dagen in quarantaine. Dat is één van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de corona-epidemie. Met het einde van de zomervakantie voor de deur, benadrukt viroloog Steven Van Gucht nogmaals het belang van die maatregel: “Wie blootgesteld wordt aan het virus, kan meteen drager zijn, ook al kan het tot 14 dagen duren voor de ziekte tot uiting komt.” De viroloog wijst er ook op dat het perfect mogelijk is dat men kort na de blootstelling een negatieve test aflegt, maar toch drager is van het virus. “We willen dus opnieuw herhalen dat het testen vlak na de blootstelling of de terugkeer uit een rode zone geen vervanging is voor de quarantaine, het geeft geen garantie dat u toch geen drager bent van het virus”, luidt de boodschap.

Ook wie zich ziek voelt of symptomen vertoont, moet thuisblijven. De interfederale woordvoerders herhalen dat naar school gaan of gaan werken met symptomen uit den boze is. “Blijven werken met symptomen kan verregaande gevolgen hebben voor uzelf, uw collega’s en uw werkgever. Neem uw verantwoordelijkheid. We beseffen dat dit niet aangenaam is, maar op die manier kan een mogelijke uitbraak binnen een bedrijf vermeden worden.”

