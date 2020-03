Viroloog pleit voor heropstart kindervaccinaties om nieuwe ziektegolf te vermijden PVZ

22 maart 2020

15u22 20 Door alle genomen coronamaatregelen heeft agentschap Kind en Gezin besloten om de kindervaccinaties op te schorten tot 6 april. Het gaat om inentingen tegen bijvoorbeeld tetanus, mazelen en bof. Volgens hen is het risico op besmettingen te groot en bleven veel ouders daardoor nu al thuis uit angst. Viroloog Pierre Vandamme is het niet eens met die maatregel en hij hoopt dat de vaccinaties snel weer starten.

In Vlaanderen krijgen kinderen in hun eerste levensjaar verschillende inentingen tegen bijvoorbeeld tetanus, mazelen en bof. Door de dreiging van het coronavirus heeft Kind en Gezin nu beslist die vaccinaties tijdelijk te stoppen tot 6 april. Volgens hen is het risico op besmettingen in de wachtkamers te hoog, en er is ook niet voldoende personeel. Huisartsen die deeltijds voor Kind en Gezin werken, moesten zich focussen op hun eigen praktijk en ook veel ouders bleven zelf al thuis.

Viroloog Pierre Vandamme vindt dat een slechte beslissing en hij pleitte er in de nieuwsuitzending van VTM voor dat de vaccinaties zo snel mogelijk weer zouden worden opgestart. Hij vreest dat er anders een nieuwe ziektegolf ontstaat.

Volgens Bart van Overmeire, adviserend arts bij Kind en Gezin, zal het niet zo'n vaart lopen. Hij zegt dat het geen kwaad dat een vaccinatie later wordt gegeven aan kinderen. Toch wordt er intussen gewerkt aan nieuwe maatregelen. Ouders zullen een afspraak van een half uur in plaats van een kwartier krijgen en er zal geen contact zijn tussen ouders onderling. De vaccinaties zullen zo dus wel kunnen doorgaan.