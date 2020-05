Viroloog Peter Piot zelf getroffen door Covid-19: “ Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van virussen, eindelijk kunnen ze wraak nemen” KVDS

05 mei 2020

22u39

Bron: Belga 10 De bekende Belgische viroloog Peter Piot is zelf besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Nooit eerder was hij zo zwaar ziek, getuigt hij in het weekblad Knack. "Ze hebben me te pakken, dacht ik soms. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van virussen, eindelijk kunnen ze wraak nemen." Piot waarschuwt ook voor de impact van het virus. "Zonder vaccin zullen we nooit meer normaal kunnen leven", meent hij.

De 71-jarige viroloog raakte midden maart besmet. Hij kreeg hoge koorts en hevige hoofdpijn. Aanvankelijk was er van een hoest nog geen sprake. Maar de koorts bleef aanhouden en Piot kreeg steeds meer last van uitputting. Onderzoek toonde aan dat hij een zware longontsteking en ernstig zuurstoftekort had.

Emotionele impact

De viroloog moest worden opgenomen in het ziekenhuis en kreeg extra zuurstof. Een opname op intensieve zorgen kon wel worden vermeden. "Je leeft in een routine van spuit naar infuus en hoopt dat je het haalt. Ik ben gewoonlijk nogal proactief in mijn optreden, maar hier was ik 100 procent patiënt", vertelt hij.





De besmetting had een emotionele impact op de Belg, zo blijkt. "Ik heb altijd groot respect voor virussen gehad, en dat is nu niet verminderd. (...) Nu ik zelf de dwingende aanwezigheid van een virus in mijn lichaam heb gevoeld, kijk ik er toch anders tegenaan. Het zal mijn leven veranderen, besef ik, ondanks de confronterende ervaringen die ik eerder met virussen heb gehad. Je voelt je kwetsbaarder."

Een week na zijn ziekenhuisopname moest Piot opnieuw worden opgenomen met een longaandoening, veroorzaakt door een zogenaamde cytokinestorm, waarbij zijn afweersysteem in overdrive ging. Hij wordt er nog steeds (ambulant) voor behandeld.

Veel mensen zullen achterblijven met chronische problemen aan hun nieren en hun hart. Zelfs hun neurologie raakt ontregeld

Volgens Piot zijn de sterftecijfers door Covid-19 zwaar onderschat. Hij waarschuwt in Knack ook voor blijvende schade aangericht door het nieuwe coronavirus. “Veel mensen zullen achterblijven met chronische problemen aan hun nieren en hun hart. Zelfs hun neurologie raakt ontregeld. Het zal gaan om honderdduizenden mensen wereldwijd, mogelijk meer, die de rest van hun leven behandelingen als nierdialyse nodig zullen hebben. Hoe meer we te weten komen over het coronavirus, hoe meer vragen er opduiken.”

Aan de slag

De Belg wil zo snel mogelijk opnieuw aan de slag als corona-adviseur bij de Europese Commissie. Hij beklemtoont het belang van een vaccin. "Zonder gaan we nooit meer normaal kunnen leven. De enige echte exitstrategie uit deze crisis is een vaccin dat wereldwijd kan worden uitgerold, een gigantische logistieke uitdaging", waarschuwt hij.

