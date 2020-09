Viroloog Peter Piot: “Groepsimmuniteit is de oplossing, maar dit is de 21ste eeuw” KVDS

23 september 2020

08u23 12 Volgens de gerenommeerde Belgische viroloog Peter Piot is groepsimmuniteit niet de juiste strategie tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft hij gezegd in een interview met de krant La Libre Belgique. “In principe is het de oplossing”, klinkt het. “De geschiedenis bewijst het. Maar dat zou je reinste Darwinisme zijn (waarbij alleen de sterksten overleven, red.). Dat is niet aanvaardbaar. We leven in de 21ste eeuw. Je kan mensen niet laten sterven.”

Volgens Piot (71) – die directeur is van de London School of Hygiene and Tropical Medicine en sinds mei adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula van der Leyen – zijn er ook nog te veel onbekenden als het op het virus aankomt. “Er is een vaccin nodig, we moeten onze risicopopulaties goed beheren en we moeten ook onze mentaliteit veranderen”, vat hij een volgens hem betere aanpak samen. “We zullen een hele tijd met Covid-19 moeten leven. Met of zonder vaccin.”

Kleine uitbraken

Als er eenmaal een vaccin is, zullen er volgens Piot nog altijd kleine uitbraken voorkomen, maar het zal allemaal beter beheersbaar zijn. “We kijken in de school die ik leid eerder naar welk deel van de bevolking gevaccineerd moet worden en in welke volgorde, dan naar groepsimmuniteit. Hoewel er ook bij ons heel wat wiskundigen bezig zijn met de studie van dat laatste.”



Wanneer het coronavaccin precies beschikbaar zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Net als de manier waarop het zal werken. “Het is niet te zeggen of het bijvoorbeeld een besmetting zal voorkomen, of het zal beschermen tegen de effecten van de ziekte of het de mortaliteit naar omlaag zal halen”, aldus Piot.

De viroloog raakte midden maart ook zelf besmet met het virus. Hij kreeg hoge koorts en hevige hoofdpijn en werd met een longontsteking en zuurstoftekort in het ziekenhuis opgenomen. Nooit eerder was hij zo zwaar ziek, getuigde hij in het weekblad Knack. “Ze hebben me te pakken, dacht ik soms”, vertelde hij eerder al. “Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van virussen, eindelijk kunnen ze wraak nemen.”

Zweden is het bekendste voorbeeld van een land dat gelooft in groepsimmuniteit. Ook onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland experimenteerden ermee, maar kwamen erop terug.

