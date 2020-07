Viroloog Marc Van Ranst: “We zijn niet klaar voor een tweede golf” Redactie

08 juli 2020

16u25 52

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De besmettingscijfers in ons land lijken niet meer te dalen. Dat kan een kantelpunt zijn, klinkt het bij virologen. “Het dal is bereikt en dan vrees je dat het opnieuw gaat stijgen,” zegt Marc Van Ranst. Maar volgens de viroloog zijn we niet klaar voor een tweede golf. “We zitten met een zorgsector die gewoon moe is, die heeft nu nood aan een tijdje rust. Dat merk je als je met zorgverleners spreekt, men is tot het gaatje gegaan. Dan hoort er nu normaal gezien een periode te komen waar de batterijen terug kunnen opgeladen worden”, aldus Van Ranst.