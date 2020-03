Viroloog Marc Van Ranst: “Reisadvies zal allicht nog uitgebreid worden” TT

06 maart 2020

19u27

Bron: VTM Nieuws 0 Volgens viroloog Marc Van Ranst zal de overheid binnenkort waarschijnlijk niet anders kunnen dan het reisadvies naar gebieden waar het coronavirus om zich heen grijpt, nog strenger te maken. Vandaag adviseerde Buitenlandse Zaken om schoolreizen naar Italië en delen van Frankrijk uit te stellen. Volgens Van Ranst is dat advies voor scholen ook “een subtiel signaal voor iedereen die daar naartoe wil, om daar toch twee keer over na te denken”. Dat zei hij op VTM NIEUWS.

Volgens de viroloog van KU Leuven is het reisadvies voor scholen van de overheid een goede maatregel, aangezien de overgrote meerderheid van de besmettingen in ons land kwam van reizigers uit Noord-Italië. Maar volgens hem zal allicht binnenkort beslist worden om het advies uit te breiden naar de hele bevolking. “Hier zit nu al een kleine ontmoediging in”, aldus Van Ranst. “Ik verwacht wel een uitbreiding, en andere landen zullen wel volgen.”

Vandaag kwamen er opnieuw 59 besmettingen bij in België, de teller staat nu op 109 bevestigde besmettingen. “Dat zal nog blijven stijgen, maar ik hoop dat het effect van de krokusvakantie zal verminderen. Die mensen zijn nu hopelijk in zelfisolatie en hebben het virus zo weinig mogelijk doorgegeven aan anderen.” Maar, zo erkent Van Ranst, “dat is nooit foutloos”. “Er zitten sowieso gaten in, en zo begint een epidemie.”



Het testcentrum in Leuven meldde vanochtend een tekort aan zogenaamde reagentia, stoffen die nodig zijn om te kunnen testen op het coronavirus. “Qua capaciteit kunnen wij nog veel meer aan dan wat we nu doen. De machines zouden kunnen draaien, maar we gebruiken momenteel een stock van zes maanden aan reagentia op zes dagen. Die geraken in heel de wereld gewoon op. We doen wel bestellingen, maar die worden niet meer gehonoreerd.” Volgens Van Ranst kan de overheid dan ook niet anders dan binnenkort strikter te gaan testen, en bijvoorbeeld enkel nog stalen af te nemen van echt zieke of gehospitaliseerde patiënten.

Lees ook:

- Buitenlandse Zaken raadt aan schoolreizen naar Italië en delen van Frankrijk uit te stellen

- Heeft het zin om schoolreizen naar Italië uit te stellen? (+)