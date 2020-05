Viroloog Marc Van Ranst over mensen die samenscholen in parken en op straat: “Niet hoopgevend” ttr

09 mei 2020

19u40

Bron: VTM NIEUWS 142 Door het mooie en warme weer zochten veel mensen elkaar vandaag buiten op. De meeste groepjes mensen hielden afstand, maar voor sommigen was een dagje langer wachten om opnieuw vrienden te zien geen optie. Viroloog Marc Van Ranst vindt dit “niet hoopgevend”. Dat zegt hij vanavond in VTM NIEUWS. Ook zegt hij dat wanneer er een tweede lockdown zou komen “die voor iedereen zal zijn”.



“Langs de ene kant is dit betreurenswaardig. Langs de andere kant volgen de mensen die daar niet zitten wel de regels. Het is onze verantwoordelijkheid om er iets van te maken. Daarmee bedoel ik alle burgers samen. We zijn een volk van plantrekkers. We hebben niet ongelofelijk veel vertrouwen in de overheid. Nu we het vertrouwen krijgen, horen we daar met gezond verstand over na te denken. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die curve niet stijgt.”

“De bedoeling was een kleine versoepeling. Dat moet je dan in een regel gieten. Daar gaat het fout. Ik ken veel mensen die zeggen: ‘We gaan het zo laten. We doen niets meer dan wat we de voorbije weken deden’. Misschien is dat wel een goed idee. We moeten ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk mensen zien. We hebben daar een heel kleine versoepeling op. Je kan andere mensen in een bubbel meenemen, maar het zijn steeds dezelfde mensen. Wanneer we dat breder interpreteren, dan gaat die curve terug omhoog.”

Afstand houden, ook Moederdag

Morgen is het Moederdag. Heel wat mensen zien hun moeders voor het eerst opnieuw in levende lijve. Voor veel mensen zal het moeilijk zijn om niet te knuffelen. “Wanneer we dat doen, is het niet omdat we het niet weten. Laten we dat niet doen. Maar we mogen niet verwachten dat dat gebeurt. Velen van de ouders of grootouders vragen om nog even weg te blijven. Dat is gezond verstand.” Afstand houden is het allerbelangrijkste, zo benadrukt Van Ranst.

Vandaag werden 585 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het aantal nieuwe besmettingen blijft vrij hoog. Dat baart Van Ranst zorgen. “We testen natuurlijk ook meer. Die mensen hebben het virus opgedaan tijdens een periode van lockdown”, aldus Van Ranst. “We komen van veel hoger. Wanneer we kijken naar de nieuwe opnames, dan vallen die cijfers wel mee. Het gaat gestaag naar beneden. Ik hoop dat we dat naar vijftig en lager kunnen krijgen.”

Maandag openen de winkels opnieuw de deuren. Van Ranst verwacht geen stormloop. “Het is om het hoogstnoodzakelijke te halen en dan weer naar huis te gaan. Wat zaterdag betreft, zullen we een oproep aan zelfdiscipline moeten doen. Dit is een testcase. Wanneer de burgemeesters zorgen voor het begeleiden van stromen van volk in de winkelstraten, dan zal het wel goed komen. Wanneer je ziet dat het druk is, keer dan terug”, zegt Van Ranst.

Tweede lockdown

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei deze middag dat het “ongezien is dat gezonde mensen in quarantaine moeten”. Moet iedereen bij een tweede golf opnieuw in quarantaine, of geldt dit enkel voor de zieken? “Wanneer we in het verleden mensen in quarantaine plaatsen, dan ging het niet enkel om de zieken. Wanneer er een tweede lockdown zou komen, dan zal het voor iedereen zijn”, vreest Van Ranst.

Op de vraag of een tweede lockdown geen economische zelfmoord zou betekenen, antwoordt Van Ranst: “Op een bepaald moment moet je eruit, maar er zijn omstandigheden dat je enkel met een lockdown tot resultaten kan komen. De discussie tussen economie en gezondheid zal bij een tweede golf bitser worden. We weten nu dat het kan, maar niet aangenaam is. De eerste keer is dat iedereen overvallen. De tweede keer zal moeilijker zijn. We moeten er alles aan doen om dit te vermijden.”

