Viroloog Marc Van Ranst over eerste besmette Belg: “Natuurlijk wordt de patiënt nu goed opgevolgd” ADN

04 februari 2020

09u21 4 Bij één van de negen Belgen van de vlucht die uit de Chinese stad Wuhan is teruggekomen naar ons land, is het nieuwe coronavirus vastgesteld. Volgens viroloog Marc Van Ranst is dat vooral goed nieuws. “Ik maak me nooit zorgen over mensen waarbij we het virus kunnen detecteren, want die worden meteen geïsoleerd en die gaan niet voor verdere verspreiding zorgen”, legt hij uit aan HLN.

Op de militaire luchthaven van Melsbroek kwamen zondag negen Belgen en drie van hun naasten aan. Ze waren uit China geëvacueerd wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De overgebrachte landgenoten werden gisteren uitgebreid getest in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.





“Bij één van de Belgen zonder symptomen hebben we op ons labo het virus kunnen terugvinden”, legt viroloog Marc Van Ranst vandaag uit. “De patiënt is momenteel in goede toestand. Gezondheidsproblemen zijn er niet. Maar natuurlijk wordt die nu goed opgevolgd.”

Isolatie

“Wat we vannacht gedaan hebben, is het genoom van het virus – dus het volledige genetische materiaal – gekarakteriseerd zodanig dat we met zekerheid kunnen zeggen dat dit één van de Wuhan-stammen is en dat het dus ook echt uit die stad zelf komt.” De persoon bevindt zich momenteel in quarantaine in het ziekenhuis. “Uiteraard wordt er alles aan gedaan om die zo goed mogelijk te verzorgen”, aldus Van Ranst. De viroloog stelt dat er geen verspreiding was naar andere mensen op de vlucht. “Op dat gebied is er geen probleem”, zo klinkt het.

Vertragen

Voor de patiënt in isolatie was – dus toen hij nog in de Chinese miljoenenstad was – is het wel mogelijk dat hij daar nog andere mensen besmet heeft. “Al zaten de meeste mensen ook daar al een tijdje in isolatie”, nuanceert Van Ranst.

Hij beklemtoont dat het net goed is dat het virus nu is ontdekt bij de patiënt. “Ik maak me nooit zorgen over mensen waarbij we het virus kunnen detecteren, want die worden meteen geïsoleerd en die gaan niet voor verdere verspreiding zorgen.”

“Waar ik mij wel zorgen over maak, zijn de mensen die de voorbije weken – toen de vliegtuigen uit Wuhan nog aankwamen in Europa – zich naar België hebben begeven en hier zijn. Die kunnen ook positief zijn. Wanneer die symptomen krijgen, horen die absoluut hun huisarts te raadplegen. Het is enorm belangrijk om in het begin van een epidemie die zoveel mogelijk te vertragen.”