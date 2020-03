Viroloog Marc Van Ranst ontraadt reizen naar getroffen gebieden in Italië ttr

06 maart 2020

11u32 4 FOD Buitenlandse Zaken adviseert Belgische toeristen in de getroffen regio’s in Italië momenteel om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen, en/of de instructies op de site van het Italiaans Ministerie van Volksgezondheid. Viroloog Marc Van Ranst raadt reizigers af om op vakantie te gaan naar de getroffen gebieden Italië. “Italië is een hotspot van coronabesmettingen op dit moment”, zegt hij aan onze redactie.

“De meeste van de gevallen die wij in ons laboratorium positief hebben gedetecteerd, die komen uit Noord-Italië. De reizen naar ginder brengen het virus dus naar ons land. Wanneer je het virus wil vertragen, dan is die instroom vervelend. Wij willen de epidemie proberen te beheersen en dan dweil je liever niet met de kraan open”, zegt viroloog Van Ranst vandaag in ‘De Inspecteur’ op Radio 2.

Van Ranst ontraadt reizen naar de getroffen gebieden in Italië. Dat zegt de viroloog vandaag aan onze redactie. “Italië is een hotspot van coronabesmettingen op dit moment. Je kan er beter niet heen reizen. Er zijn nog genoeg plekken waar je naartoe kan gaan”, klinkt het. “Zo’n reis zal niet hetzelfde zijn als wat je ervan verwacht had. Veel dingen die je kan bezoeken zijn gewoonweg dicht. De voetbalwereld in Italië heeft intussen ook al maatregelen genomen, waardoor je lege stadions krijgt”, licht Van Ranst toe. Afgelopen weekend gingen zes wedstrijden in de Serie A niet door, waaronder de topper tussen Juventus en Inter. Deze week raakte ook bekend dat de terugwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia tussen Juventus en Milan wordt uitgesteld.

“Je kan wel nog skiën in Noord-Italië, maar ook dat is niet echt een goed idee”, gaat Van Ranst verder. “In zo’n skilift naar boven gaan, is een ideale situatie om het coronavirus door te geven. En vergeet niet dat après-ski voor veel reizigers deel uitmaakt van hun skireis. Ook daar kunnen mensen besmet raken.”

Er zijn vandaag 59 nieuwe coronabesmettingen in ons land. In totaal raakten 109 landgenoten besmet. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het coronavirus voor u gebundeld.

Lees ook:

Waarom Van Ranst iedereen ongerust maakt: “Paniek is nergens voor nodig, bezorgdheid wel” (+)

Zo werd corona in Italië een epidemie (+)

België telt acht ministers van Volksgezondheid om het virus te bestrijden. Zo ziet het complete ‘Team Corona’ eruit (+)