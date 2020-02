Viroloog Marc Van Ranst: “Kans op uitbraak coronavirus in ons land is groot” Lieve Van Bastelaere

24 februari 2020

15u22 196 “De kans is groot dat het coronavirus ook in ons land zal toeslaan”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “De situatie is helemaal anders dan een maand geleden , toen het virus enkel in China zorgde voor slachtoffers.”

Viroloog Marc Van Ranst somt enkele redenen op waarom het coronavirus nu dichterbij lijkt dan gedacht. “Ten eerste is China ver weg, en had in België nog niemand positief getest. Op dat moment was er geen enkele reden waarom de bevolking zich zorgen zou maken: er was gewoon geen dreiging.”

“Maar nu zit het virus in Italië. Nu moet onze overheid aan de bevolking laten weten dat er een plan B is en dat - wanneer het virus komt - ze haar best zal doen om te zorgen voor zo weinig mogelijk zieken en doden. Maar hoeveel zieken en doden er zullen vallen, ligt in handen van het virus. Dat is niet de schuld van de overheid”, aldus Van Ranst. “De kans is groot dat het virus naar ons land komt, en dat is niet omdat België speciaal is. Het is eerder zo dat we er een tijdje aan konden ontsnappen, net omdát België zo klein is.”

“Ten tweede is het grote verschil dat het een maand geleden perfect mogelijk was om iedereen die uit China kwam, te controleren. Het ging om twee vluchten per week uit Beijing, die maar halfvol zaten. Als een van de passagiers van die vluchten ziek zou geworden zijn, kon je die perfect bereiken.” Die situatie ligt nu dus anders. “De toeristen die nu in Italië verblijven, keren eind deze week terug naar huis. Ze komen terug met de bus, de trein, het vliegtuig, de auto,... Daar heb je geen controle over. Het aantal mensen dat gecontroleerd zou moeten worden, is nu veel groter.” De viroloog lijkt zich hierover zorgen te maken. “Het zijn er te veel. Je kan al die mensen niet tegenhouden aan de grens. Dat is totaal onmogelijk.”

