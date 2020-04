Viroloog Emmanuel André stapt op als interfederaal woordvoerder HAA

24 april 2020

10u59

Bron: Twitter 1 Viroloog Emmanuel André (37), die dagelijks aan het woord komt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum, trekt zich terug als interfederaal woordvoerder. De wetenschapper wil zich concentreren op zijn rol als arts en onderzoeker in verschillende werkgroepen.

Nous sommes passés dans une autre phase de l’épidémie, une phase qui prendra du temps. C’est le moment pour moi de prendre quelques jours avec mes enfants que je n’ai pas beaucoup vus ces derniers mois, et de repenser la façon dont je pourrai continuer à contribuer à l’avenir. Emmanuel André(@ Emmanuel_microb) link

Interfederaal woordvoerder Emmanuel André, verbonden aan de KU Leuven, geeft dagelijks de cijferupdate in het Frans over de coronacrisis in ons land. We zien hem iedere dag om 11 uur aan de zijde van viroloog Steven Van Gucht, die in het Nederlands een stand van zaken geeft. Vandaag tekende André niet present op de corona-update van het crisiscentrum.

Arts en onderzoeker

Op Twitter maakte André vrijdagvoormiddag bekend “dat we een andere fase van de epidemie zijn ingegaan, één die tijd zal vergen”. “Nu is het tijd voor mij om een paar dagen met mijn kinderen door te brengen, die ik de laatste maanden niet veel heb gezien, en om te heroverwegen hoe ik kan blijven bijdragen aan de toekomst.”





Op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum werd dieper ingegaan op de aankondiging van de viroloog, en klonk het dat André zich wenst te concentreren op zijn rol als arts en onderzoeker in verschillende werkgroepen.

Expertengroep

Eén daarvan is de GEES, de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie voor ons land, en waarvan woensdag een voorlopig rapport uitlekte in Le Soir. Tien deskundigen, onder wie viroloog André, doen via deze taskforce aanbevelingen aan de politiek over hoe ons land uit de coronacrisis kan geloodst worden. Het blijft echter de Nationale Veiligheidsraad die beslist wat de nieuwe maatregelen zullen zijn. Deze namiddag buigt de veiligheidsraad zich over een stappenplan met versoepelingen, na meer dan een maand ‘lockdown light’.

Eind maart kreeg André het nog bijzonder moeilijk op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum, toen hij het overlijden van een 12-jarig Covid-19-patiëntje uit Gent moest aankondigen. De wetenschapper kon zijn tekst toen niet voorzetten, en moest vroegtijdig het woord doorgeven aan collega-woordvoerder Steven Van Gucht.

Lees ook:

Mondmaskers worden het nieuwe normaal, nog lang geen terrasjes en ook geen bezoek van tien vrienden: dit staat in het nieuwe en strengere expertenrapport

Lang niet iedereen blij met gedeeltelijk heropstart onderwijs: “Ik kan leerlingen niet vastkleven aan een tegel” (+)

Meer over Emmanuel André