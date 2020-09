Viroloog Emmanuel André slaat alarm: “Evolutie bij ouderen is onrustwekkend” KVDS

19 september 2020

11u37 60 Viroloog Emmanuel André waarschuwt voor een nieuwe opstoot van het coronavirus bij onze oudere bevolking. Hij doet dat op basis van een analyse van het aantal positieve coronatests. “De evolutie bij ouderen is onrustwekkend”, klinkt het onomwonden.



André trok de conclusie op basis van een analyse van biostatisticus Niel Hens (UHasselt). Daarop is te zien hoe het aantal positieve testen bij de leeftijdscategorieën van 61 tot 80 en 81 tot 100 opnieuw fors de hoogte in gaat. Er is ook een flinke stijging voor de categorieën 21 tot 40 en 41 tot 60, die nu ongeveer weer op hetzelfde niveau zitten als bij de opstoot van het virus in augustus.

Mon collègue @HensNiel a réalisé une analyse sur la proportion de tests qui sont positifs. Constats? 1) Les efforts des écoles sont efficaces. 2) La situation chez les ados et jeunes adultes est encore realtivement stable. 3) L'évolution dans les groupes plus âgés est inquiétante pic.twitter.com/bBjHjLcAG8 Emmanuel André(@ Emmanuel_microb) link

Maar er is ook goed nieuws. De cijfers in de categorie 0 tot 10 jaar lopen consistent terug. In de categorie 11 tot 20 jaar zijn ze maar heel lichtjes aan het stijgen. “De inspanningen die onze scholen leveren zijn effectief”, besluit André daaruit. “En de situatie bij adolescenten en jongvolwassenen is nog relatief stabiel.”





André sluit zich met zijn waarschuwing aan bij zijn collega’s Steven Van Gucht en Marc Van Ranst, die net als intensivist Geert Meyfroidt deze week de alarmbel luidden dat het weer de verkeerde richting uitgaat met de coronacijfers. Zij reageerden daarmee op de uitlatingen van gezondheidseconoom Lieven Annemans, die de stijgende cijfers toeschrijft aan het feit dat er meer getest wordt. Volgens Annemans zitten we helemaal niet in een alarmfase en is het net het moment om de coronamaatregelen te versoepelen.

