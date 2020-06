Viroloog Emmanuel André geeft nu ook ontslag als tracing-coördinator TT

08 juni 2020

10u09

Bron: La Libre, Sudinfo, Belga 0 Viroloog Emmanuel André, die aan het begin van de corona-epidemie bekend raakte als Franstalig interfederaal woordvoerder naast zijn collega Steven Van Gucht, heeft nu ook zijn ontslag ingediend aan de top van de coördinatiecel die instaat voor de contactopsporing. Dat melden Franstalige media. André zou zich opnieuw willen toeleggen op zijn medisch en academisch werk.

André zou vrijdagavond zijn ontslagbrief hebben ingediend. Hij was sinds het begin van de coronacrisis de Franstalige tegenhanger van Steven Van Gucht, maar nam eind april ontslag uit die rol, en leidde sindsdien de contactopsporing. De viroloog toonde zich einde mei nog zeer kritisch voor het overheidsbeleid rond de coronacrisis, en had vooral kritiek op de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG). De eerste moet de risico’s inschatten en het effect van de maatregelen beoordelen, en wordt gecoördineerd door Sciensano van de Vlaamse interfederale woordvoerder Steven Van Gucht. De Risk Management Group bestaat uit de gezondheidsautoriteiten zelf en beslist welke maatregelen effectief genomen gaan worden.

Volgens André is de attitude van de Risk Assessment Group heel conservatief, klonk het toen. “Op een gegeven moment zeggen ze in de RAG bijvoorbeeld dat ze beslist hebben om geen maskers te gebruiken, en wilden ze de adviezen van andere experten niet meer horen. Zelfs niet van de Hoge Gezondheidsraad, dat een pad uitzette om geleidelijk aan meer mondmaskers te gebruiken. Dat advies mocht niet eens gepubliceerd worden van de RAG en RMG”, luidt de kritiek.

Ook wat betreft het uitvoeren van eerstelijnstesten, was de RAG te conservatief volgens André. Toen een aantal experten er voor pleitte om meer testen te doen in de eerste lijn - om dus niet enkel ziekenhuizen maar ook huisartsen die te laten uitvoeren - gebeurde dat ondanks en niet dankzij de RAG. Voorts haalde André nog aan dat er bij de start van de lockdown te weinig is ingezet op contactopsporing.