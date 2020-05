Viroloog Emmanuel André begrijpt niet waarom huisdokters niet massaal coronatests kunnen uitvoeren: "Unieke kans om zeer agressief te zijn tegen het virus” TT

28 mei 2020

13u30

Bron: Belga 1 Viroloog en voormalig interfederaal woordvoerder Covid-19, Emmanuel André, stelt in een tweet aan minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), zich vragen bij het feit dat bedrijven coronatests mogen aanbieden aan hun werknemers, terwijl artsen dat nog niet kunnen tijdens consultaties. Minister De Block heeft inmiddels al laten weten dat iedereen een serologische test zal kunnen laten uitvoeren bij de huisarts. "Dat zullen we samen regelen", klinkt het.

"Een bedrijf kan screeningstesten aanbieden aan zijn personeel, maar artsen kunnen nog niet hetzelfde doen voor hun patiënten die in direct contact zijn geweest met een positief geval. Waarom?", tweette André vanochtend.

Gecontacteerd door Belga, nuanceert hij de uitspraak. "Dat bedrijven onder bepaalde voorwaarden (testen) kunnen aanbieden, daar kunnen we over discussiëren, het maakt deel uit van het herstel van vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Maar wat we niet begrijpen, is dat bedrijven die toestemming krijgen vóór artsen.”



Het probleem ligt volgens hem niet bij de testcapaciteit, maar bij de beslissing. "Qua voorraden hebben we een gigantische capaciteit", legt hij uit. Hoewel er in het begin problemen waren, is de reactie qua productieorganisatie en bestellingen nu goed. "Er is eerder een probleem met de autorisatie en terugbetaling van tests. We zitten nog steeds in een situatie waarin tests die door artsen zijn uitgevoerd niet kunnen worden terugbetaald", aldus de voormalige woordvoerder.

“Testen totdat we de laatste gevallen hebben gevonden”

Bovendien levert de follow-up van de contacten bevredigende resultaten op. "We zien alle indicatoren verbeteren, op individueel niveau, maar ook in gemeenschappen", vervolgt André.

"Meer testen betekent meegaan in een logica van preventie. Hoe meer we testen, hoe meer we toekomstige besmettingen voorkomen." Zo kunnen we evolueren "naar een uitroeiingslogica door te testen totdat we de laatste gevallen hebben gevonden. We hebben de middelen om die richting uit te gaan, dus we moeten de kans grijpen, vooral omdat het virus bijzonder weinig circuleert momenteel. Dit is een unieke kans om zeer agressief te zijn tegen het virus", besluit de viroloog.

Minister De Block heeft intussen al via Twitter gereageerd. "Iedereen zal een serologische test kunnen laten uitvoeren bij de huisarts, net zoals bedrijven al hun werknemers een test zullen kunnen aanbieden. Dat zullen we samen regelen", liet ze donderdag weten.

