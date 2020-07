Viroloog Emmanuel André: “Als er geen contract is, kan je geen ontslag nemen. Ik ben zelfs nooit betaald geweest” TT

25 juli 2020

17u13

Bron: La Derniere Heure 0 Viroloog Emmanuel André, die ook bij ons bekendheid verwierf als de Franstalige tegenhanger van woordvoerder Steven Van Gucht in de coronacrisis, weerlegt de kritiek dat hij recent al verschillende keren ontslag heeft genomen uit zijn functies. André stapte eerst op als woordvoerder, en daarna ook als coördinator verantwoordelijk voor de tracing van besmette patiënten. Maar André zegt dat dat niet klopt. “Ik kan moeilijk ontslag nemen als er geen contract is. (...) Wij zijn daar niet voor betaald geweest, dat waren vrijwillige posities.”



Volgens André klopt de bijnaam in sommige Franstalige kringen ‘Monsieur Démission’ (Mijnheer Ontslag, red.) niet. “Ik combineerde vier tot vijf functies tegelijk. Op een bepaald moment moet je dan durven toegeven dat je aan je limieten bent gekomen. Ik ben heel blij dat ingezien te hebben en vertrokken te zijn, dat was nodig.”

André uitte regelmatig kritiek op het beleid in de coronacrisis, onder andere ook richting minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Maar hij ontkent dat hij politiek gelieerd is aan een bepaalde partij of politieke ambities heeft.



Voor zijn werk is André overigens nooit betaald, klinkt het. “Als je geen contract hebt, kan je geen ontslag nemen. Geen enkele expert heeft een contract. Ik ben zelfs nooit betaald geweest. Mijn rollen als woordvoerder en coördinator waren vrijwillig.”

Viroloog Marc Van Ranst treedt André bij op Twitter. “Inderdaad, niemand van de experten heeft een contract of wordt vergoed voor deze pandemietaken”, zegt hij. “Dat hoeft ook niet. We worden allemaal meer dan voldoende betaald in onze gewone job. Tijdens een crisis hoort iedereen een ‘civil servant’ te zijn.

