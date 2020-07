Exclusief voor abonnees

Virologen niet opgetogen over komst niet-Europese toeristen: “Het is een gevaar”

Lieve Van Bastelaere

01 juli 2020

18u31

“Deze zomer zullen we onder Europeanen blijven”, had de Franse president Emmanuel Macron voorspeld. Maar kijk, we zijn nog geen twee maanden verder en de grenzen gaan alweer open voor niet-Europeanen. Virologen zijn hier allerminst opgetogen over. “Het is een gevaar”, zegt Marc Van Ranst (KU Leuven).