Virologen maken zich zorgen: “We moeten stoppen met verspreiding van het virus te minimaliseren” ADN

14 september 2020

09u13

Bron: Belga, eigen berichtgeving 12 De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 zijn opnieuw exponentieel aan het stijgen, waardoor het bijzonder gevaarlijk is het coronavirus te minimaliseren. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) maandag gezegd in De Ochtend op Radio 1. "We moeten erkennen dat er een probleem is." Dat vindt ook viroloog Marc Van Ranst. “Ik denk dat we ons om verschillende redenen zorgen maken”, zegt hij in een videogesprek met onze redactie.



Het aantal vastgestelde besmettingen met COVID-19 zit opnieuw in stijgende lijn, en dat is niet alleen omdat er meer getest wordt.

Gevaarlijk

"We kunnen inderdaad niet vergelijken met de situatie in maart. Nu kunnen we veel korter op de bal spelen, waardoor we veel beter weten wat er onder de oppervlakte leeft", legt Vlieghe uit. "Maar tegelijkertijd mogen we het gevaar niet minimaliseren. Zeggen dat er toch maar weinig hospitalisaties en overlijdens zijn, en dus een beetje de andere kant op kijken, dat is ontzettend gevaarlijk."

Onderschatten

Door het probleem niet openlijk te erkennen, gaan mensen ook in privésituaties het besmettingsgevaar onderschatten. "Door te zeggen dat de bubbel van vijf op de schop moet, wordt het probleem geminimaliseerd. Je mag wel degelijk mensen blijven zien, maar buiten en op afstand. Je nauwe contacten beperk je best tot vijf, al is het inderdaad een uitdaging om daarmee om te gaan.”

Van zodra je dat begint te merken in het aantal hospitalisaties en overlijdens, is het al veel te laat. Dan zijn we terug in maart en daar willen we niet terug naartoe Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen)

Wind in de vleugels

“Zodra je, zoals nu, op een stijgend deel van de curve zit, mag er niet veel mis gaan”, klinkt het verder. “Anders breidt de infectie zich onder de radar verder uit en van zodra je dat begint te merken in het aantal hospitalisaties en overlijdens, is het al veel te laat. Dan zijn we terug in maart en daar willen we niet terug naartoe. Maar als we blijven wegkijken van het probleem is dat wel aan het gebeuren. Nu heeft het virus opnieuw de wind in de vleugels, daar kun je niet van wegkijken.”

“Ik denk dat we ons om verschillende redenen zorgen maken”, stelt viroloog Marc Van Ranst. “Eén: je wil deze epidemie echt niet terug laten starten, want dan krijg je ook opnieuw meer hospitalisaties en doden op de duur. Dat zie je in Frankrijk en Spanje op dit moment. Twee: we moeten oppassen hoe het buitenland naar ons kijkt. Duitsland wil liever geen meetings hebben in Brussel omdat we daar weer rood gekleurd geraken... En als andere landen weer reisbeperkingen gaan opleggen, dan doet dat ook geen wonderen voor onze economie. Die is zeer afhankelijk van onze reputatie in het buitenland.”

De experten van de evaluatiecel (Celeval) bekijken intussen verschillende manieren waarop mensen hun contacten kunnen bijhouden en beperken, zoals een contactbudget of een 'corona-footprint'. "Daarbij bereken je voor jezelf hoeveel mensen je hebt gezien: als je vandaag naar een barbecue gaat, ga je dan morgen misschien niet naar een concert", geeft Vlieghe als voorbeeld.

Hallo, overheid?

De voormalige voorzitter van de GEES roept de overheid nog op om actief te communiceren dat de cijfers opnieuw in stijgende lijn zitten en dat dat au sérieux moet worden genomen.

Moet er snel weer een nieuwe Nationale Veiligheidsraad komen? “De eerste minister en de regering bepalen wanneer die samenkomt”, zegt Van Ranst. “Ik ben zeker dat zij deze cijfers ook wel zullen volgen. En ze zullen dan wel doen wat ze nodig achten.”

