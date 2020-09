Exclusief voor abonnees

Virologen, gezondheidseconomen en politici, stop met bekvechten en werk samen aan onze gezondheid en economie

Brecht Decaestecker is hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws.

Brecht Decaestecker

16 september 2020

05u00

2

“Hoeveel besmettingen hebben we aan die open brieven te danken?” Met die boodschap leggen viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme een zware beschuldiging bij gezondheidseconoom Lieven Annemans en econoom Geert Noels. Hoofdredacteur Brecht Decaestecker vraagt zich af: wat heeft de gewone Vlaming - zowel diegene die zijn ouders aan corona verloor als diegene die zijn bedrijf failliet zag gaan - aan al dat gebekvecht op Twitter en in de media? “Kruip samen in een kot en blijf erin tot jullie eruit zijn wat we wel en niet meer mogen doen, en kom het daarna helder en duidelijk en desnoods een miljoen keer opnieuw uitleggen.”