Vingerafdrukken op identiteitskaart aangevochten voor Grondwettelijk Hof TVC

22 maart 2019

10u38

Bron: Belga 0 De aangekondigde juridische strijd tegen de verplichte vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart (eID) is van start gegaan. Het advocatenkantoor SQ Law van Geert Lenssens heeft deze ochtend een verzoekschrift tegen de wet ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Initiatiefnemer van de strijd tegen de vingerafrukken op de eID is privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert. Nadat de Kamer ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit het licht op groen had gezet voor het wetsontwerp van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), lanceerde hij met zijn stichting Ministry of Privacy in november een crowdfunding - "Stop de Vingerafdruk" - om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Daarmee haalde hij al ruim 20.000 euro op. Meer dan 800 mensen gaven een financiële bijdrage.

Dobbelaere-Welvaert ziet in de maatregel, die in april van kracht gaat, een "ernstige bedreiging van het privéleven van elke Belg" en verwijst naar de dystopische roman "1984" van George Orwell. "Wat we algemeen zien is een tendens bij bepaalde politici om onze grondrechten op de helling te zetten. De grondrechten zoals het verbod op discriminatie, de vrije meningsuiting, de vrijheid van vereniging maar vooral het recht op privacy staan voortdurend onder druk."

Het grootste probleem is dat alle Belgen gecriminaliseerd worden Geert Lenssens

Volgens Geert Lenssens is het grootste probleem dat alle Belgen "gecriminaliseerd" worden. Bovendien is de wet "zeer slordig" geschreven. Zo wijst de advocaat erop dat ze stelt dat de vingerafdrukken maximaal drie maanden in een centrale database bewaard mogen worden, maar dat ze niets zegt over het uitlezen van de gegevens bij politiecontroles en grenscontroles. "Daarbij is het evident dat die vingerafdrukken dan opnieuw in een centrale database zullen verdwijnen om te pas en te onpas tegen de burger gebruikt te worden", klinkt het. Lenssens wijst ook op de gevaren van hacking en op de foutmarge waardoor identiteitswissels kunnen gebeuren.

Identiteitsfraude

In februari maakte ook al een studie van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven brandhout van de tekst. Die is onduidelijk, overbodig en disproportioneel, zo was de vernietigende conclusie. Bovendien is de voorgestelde uitwerking volgens de onderzoekers bijzonder risicovol.

"Wij voegen daar nu een reeks harde juridische argumenten aan toe die aangeven dat de wet onduidelijk en onvolledig is, dat de wet niet noodzakelijk is en dat de wet in disproportie staat met het doel, namelijk het bestrijden van identiteitsfraude", zegt Lenssens. "Statistieken wijzen uit dat de meeste identiteitsfraude zonder eID wordt gepleegd via het internet. Het onevenwicht ligt dan weer in het feit dat de burger essentiële biometrische informatie moet afgeven in ruil voor een illusie van een betere veiligheid."

De initiatiefnemers verwachten na ongeveer een jaar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Ze hopen dat ook andere organisaties zoals de Liga voor de Rechten van de Mens en Human Rights Watch zich zullen aansluiten bij de procedure.