Vincent Van Quickenborne (Open Vld) krijgt vuistslag van dronken man Peter Lanssens; Hans Verbeke

19u10

Bron: eigen berichtgeving 1586 belga Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Kortrijks Open Vld-burgemeester Vincent Van Quickenborne (44) is donderdagavond rond half elf in zijn stad aangevallen door een dronken man.

Van Quickenborne was eerder door zijn belager aangesproken in een trendy bar in de Leiestraat. Toen de politicus de zaak verliet, kwam de dronken man hem achterna. Buiten gaf hij hem een vuistslag.

“Ik hou er een pijnlijke kaak en een beschadigde bril aan over”, zegt Van Quickenborne die niet naar het ziekenhuis hoefde. Hij diende klacht in tegen onbekenden. De politie zoekt nu naar de dader, onder meer via beelden van bewakingscamera’s in de omgeving van het incident.