Vilvoordse Syriëstrijders planden moord op eigen homoseksuele broer

Bron: WHW/GVV) 0 rv Taieb Oubahid (25) en Magomed Saralapov (24) zijn vandaag niet op hun eigen proces opgedaagd, omdat ze vermoedelijk nog in Syrië zitten. Voor de Brusselse rechtbank is een proces gestart tegen drie Vilvoordse Syriëstrijders. Twee van hen zijn broers en volgens het federaal parket hadden zij plannen om hun eigen minderjarige broer te ontvoeren naar Syrië. Daar zou hij dan worden geëxecuteerd omdat hij homo is.

Opmerkelijk is dat er in het gezin nog drie andere broers zijn die door de veiligheidsdiensten als moslimextremisten worden beschouwd. Moustapha (23) en Taieb Oubahid (25) staan net zoals hun medebeklaagde Magomed Saralapov (24) terecht bij verstek omdat ze wellicht nog in Syrië zijn. De laatste twee zijn eerder al veroordeeld op het proces tegen Shariah4Belgium.

Ze stuurden ook bedreigingen uit naar de voorzitter van de Vilvoordse moskee. "Jij leeft nu nog op de aarde, maar binnenkort in de hel", zo werd die op Facebook toegesproken. "Als we terugkomen, dan staat die vuile verrader bovenaan onze lijst." Tegen elk van hen is vijf jaar celstraf geëist. De uitspraak valt op 27 oktober.

