Vilvoordse IS-strijdster (22) bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel KVE

19 februari 2019

19u11

Bron: Belga 0 Een 22-jarige vrouw uit Vilvoorde is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, omdat ze zich in Syrië bij terreurgroep Islamitische Staat had gevoegd. De vrouw was op 17-jarige leeftijd naar Syrië getrokken en was er tweemaal gehuwd met een IS-strijder. Met haar laatste echtgenoot kreeg ze drie kinderen. Momenteel zou de vrouw, Noura Firoud, gevangen worden gehouden in een kamp van de Special Forces in Syrië.

De Vilvoordse trok al in 2013, op 17-jarige leeftijd naar Syrië. Ze deed dat toen als levenspartner van Shariah4Belgium-boegbeeld Houssien Eloussaki. Die sneuvelde in de strijd, waarop Noura Firoud in het huwelijk trad met een andere Vilvoordse Syriëstrijder, Ali Houdaifa. Ook die was in 2013 naar Syrië vertrokken, maar van hem is geen spoor meer. Mogelijk is hij door andere IS-strijders om het leven gebracht. De man werd op het Sharia4Belgium-proces wel bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel.

Het parket vervolgde Noura Firoud eerder al voor de jeugdrechtbank voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering en het ronselen van strijders, maar omdat de jonge vrouw in Syrië zat, kon haar toen geen maatregel opgelegd worden.

Ditmaal heeft de Brusselse correctionele rechtbank haar, weliswaar bij verstek, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Volgens de rechtbank heeft ze haar echtgenoot huishoudelijke bijstand verleend, met hem een gezin gesticht en hun drie kinderen opgevoed en verzorgd, wat in de ogen van de rechtbank aantoont dat ze zich actief ten dienste heeft gesteld van IS. Omdat Noura Firoud bij verstek werd veroordeeld, beval de rechtbank ook haar onmiddellijke aanhouding.