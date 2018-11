Vilvoorde heeft bestuursakkoord beet: sp.a, Open Vld, CD&V en Groen vormen meerderheid



20 november 2018

In Vilvoorde (Vlaams-Brabant) hebben sp.a, Open Vld, CD&V en Groen een akkoord bereikt om de stad de komende zes jaar te besturen. De deal zal morgen worden toegelicht.

Hiermee komt een einde aan een politieke crisis in Vilvoorde die op 22 oktober losbrak toen bleek dat burgemeester Hans Bonte, kort nadat de vier partijen een coalitieakkoord sloten, kartelpartner Groen geen schepenmandaat gunde.

Groen

De uittredende coalitiepartners sp.a-Groen en Open Vld waren in Vilvoorde de overwinnaars van de verkiezingen. Spa.groen haalde 13 zetels (+3) en Open Vld 8 (+2), terwijl N-VA als derde partij in de coalitie 2 zetels verloor en er nog 4 overhield.



Alhoewel Sp.a-Groen en Open Vld reeds over een meerderheid van 21 op 35 zetels beschikten, besloten ze ook CD&V, dat status-quo op 5 zetels bleef, in de coalitie op te nemen.



Deze vier partijen bereikten reeds na een week onderhandelen overeenstemming over een inhoudelijk bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt wou geven omdat hij de drie verkozen groene gemeenteraadsleden te onervaren vond.

“Woordbreuk en brutaliteit”

Open Vld, Groen en N-VA beschuldigden hierop samen Bonte van “woordbreuk en brutaliteit” en lasten een onderhandelingspauze in. Ondertussen zijn de plooien tussen de vier partijen gladgestreken. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat Groen in het nieuwe schepencollege wel een vertegenwoordiger krijgt.