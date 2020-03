Vilvoorde bouwt noodziekenhuis in strijd tegen coronavirus Jef Beckers

23 maart 2020

14u04 3 In Vilvoorde besloot burgemeester Hans Bonte (sp.a) om een noodziekenhuis op te richten. Daarmee moet een deel van de zieke patiënten die besmet zijn met het coronavirus opgevangen worden. Momenteel is er nog plaats genoeg om iedereen op te vangen, maar er worden de komende tijd wel meer zieken verwacht.

Burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, is bezig met het oprichten van een noodhospitaal. Momenteel kan de capaciteit van onze ziekenhuizen de stroom aan patiënten nog aan. Maar op verschillende plaatsen in ons land wordt er vaker nagedacht over een noodziekenhuis. Het is de bedoeling dat in Vilvoorde mensen worden opgevangen die geen nood hebben aan intensieve zorgen. Burgemeester Bonte hoopt dat er plaats zal zijn voor ongeveer 40 bedden.