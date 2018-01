Villa niet altijd slechter voor milieu dan stadswoning Redactie

23 januari 2018

07u02

Bron: Belga 0 Je kan niet zomaar op basis van het soort woning zeggen of die nu een grote of een kleine impact heeft op het milieu. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent op vraag van de Confederatie Bouw, waarover Het Belang van Limburg vandaag schrijft.

De bouwsector is het beu om te horen dat zelfs een passief huis op het platteland slechter voor het milieu zou zijn dan een oude, beperkt geïsoleerde rijwoning in de stad. "De Universiteit Gent stelt voor om de milieukosten te berekenen per inwoner", zegt Marc Dillen van de Confederatie Bouw in de krant.