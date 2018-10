Vijftigtal ‘zombies’ betogen tegen hebzucht van banken in Brussel kg

31 oktober 2018

20u04

Bron: Belga 1 Ongeveer vijftig mensen hebben vanavond betoogd voor verschillende grote Brusselse banken om het huidige financiële klimaat aan de kaak te stellen. Toepasselijk voor Halloween: de betogers hadden zich als zombies vermomd.

De activisten verzamelden zich voor de ING-bank aan de Marnixlaan in Brussel. Vervolgens liepen de deelnemers in stoet naar het Muntplein, waarbij ze onderweg halt hielden voor verschillende andere banken.



De deelnemers protesteerden tegen de “onverzadigbare dorst naar winst in de financiële wereld”.



“Men lijkt te volharden in het gebruik van precies dezelfde praktijken die ertoe hebben geleid dat ze alle vormen van menselijkheid hebben verloren”, zegt een lid van de groep. De deelnemers vrezen onder meer voor een nieuwe financiële crisis zoals die van 2008.