Vijftigtal klimaatjongeren brengt nacht door voor Europees Parlement

26 mei 2019

Een vijftigtal klimaatjongeren van Occupy for Climate heeft de nacht van zaterdag op zondag onder de blote hemel op het plein voor het Europees Parlement doorgebracht. Studenten uit verschillende Europese landen bezetten het plein voor het parlement sinds zaterdag 12 uur.

Met enkele tientallen arriveerden zaterdag onverwacht klimaatjongeren uit onder meer België, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Italië of Letland. De studenten van Occupy for Climate maakten hun bedoeling meteen duidelijk en zetten hun tent op in de neutrale zone. Met hun actie in de laatste uren voor de verkiezingen willen de klimaatjongeren de mensen die nog twijfelen duidelijk maken dat ze moeten stemmen voor een beter klimaatbeleid.

Na onderhandelingen met de politie en burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) werd in eerste instantie afgesproken dat de jongeren zaterdag tot 20.30 uur mochten blijven en ze dan hun tenten moesten opruimen. De klimaatactivisten gaven echter niet op en de burgemeester gaf hen uiteindelijk de toestemming om voor het Europees Parlement te overnachten. Dat deden ze in open lucht en met enkel een matje en een slaapzak.

"De politici luisteren nog altijd niet. Na onze global strike for future op vrijdag wilden we met deze actie nog eens de urgentie van een stem voor de planeet onderstrepen", vertelt Louis Motaal van Friday for Future Germany. De politie heeft gevraagd aan de studenten om de plaats te verlaten, maar ze willen blijven om de kaap van de 24 uur te halen. "Momenteel wordt onze aanwezigheid getolereerd", zegt Motaal.