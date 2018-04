Vijftigjarige vrouw al bijna week vermist nadat ze ziekenhuis in Grimbergen verliet SVM

14 april 2018

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Inge Meirlaen is al bijna een week vermist. Tussen zondag en 8 april en maandag 9 april verliet de vijftigjarige vrouw het 'Sint-Alexius'-ziekenhuis in Grimbergen.

Inge is 1m55 groot en tenger gebouwd. Ze heeft een onverzorgd overkomen. In tegenstelling tot de foto heeft ze lang bruin haar. Ze heeft een zwarte jas en zit meestal gehurkt of op een kussen. Ze heeft dringend medische verzorging nodig.

Wie haar gezien heeft of weet waar ze is, kan terecht op dit tipformulier of op het gratis nummer 0800/30 300.