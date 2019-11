Vijftiger voor de ogen van partner en kinderen doodgeschoten in Namen, verdachte(n) op de vlucht HAA KV

10 november 2019

23u53

Bron: Belga, La Dernière Heure 0 Een vijftiger is zondagavond omgekomen bij een schietpartij in Flawinne, in de provincie Namen. De vermoedelijke dader is nog op de vlucht.

De man zou omstreeks 21 uur zijn neergeschoten toen hij samen met zijn partner en twee kinderen hun hond aan het uitlaten was, meldt La Dernière Heure. Het incident vond plaats in de buurt van de nachtwinkel Sun7 in Flawinne. De 47-jarige man kreeg er met verschillende mensen ruzie. Een van hen schoot op het slachtoffer en sloeg vervolgens op de vlucht. Volgens de Waalse krant raakte de partner gewond, maar bleven de kinderen ongedeerd.

Getuigen sluiten niet uit dat het mogelijk om een afrekening gaat. De vijftiger zou het aan de stok hebben gekregen met de inzittenden van een bestelwagen, die naar verluidt uren voor de schietpartij nabij de woning van de man geparkeerd stond.



De schutter is nog steeds voortvluchtig. De politie is ter plaatse en heeft de buurt afgezet voor onderzoek.